В Центре оперного пения имени Галины Вишневской 20 и 22 июня в 19:00 прозвучит опера Джузеппе Верди Риголетто. Режиссер-постановщик – Иван Поповски. Дирижер – Ярослав Ткаленко.

В Центре оперного пения имени Галины Вишневской 20 и 22 июня в 19:00 прозвучит опера Джузеппе Верди "Риголетто". Режиссер-постановщик – Иван Поповски. Дирижер – Ярослав Ткаленко."Риголетто" звучит на главных оперных площадках мира почти два века. В основе сюжета оперы – драма Гюго "Король забавляется" (1832). Сюжет "Риголетто" сам Верди считал лучшим из всех, положенных им на музыку. Партитура была создана в рекордно короткий срок – всего за 40 дней. Премьера оперы состоялась 11 марта 1851 в Венеции и была принята с восторгом.Центр оперного пения Галины Вишневской представил свою версию "Риголетто" в марте 2005 года, и с тех пор аншлаговый спектакль не сходит с афиш. В нем сочетаются приверженность классическим канонам и самобытный режиссерский почерк, а вокальные партии дают возможность молодым исполнителям продемонстрировать все грани своего таланта. По словам великой певицы Галины Вишневской, руководившей постановкой оперы, "для артиста счастье – петь в "Риголетто".Данная постановка успешно была представлена на Международном фестивале "Майские оперные вечера" в столице Македонии Скопье, Международном фестивале искусств "Война и мир" в Севастополе, в рамках масштабных гастролей в Мексике, на I Международном оперном фестивале имени Галины Вишневской в Сочи.20 и 22 июня "Риголетто" в исполнении ведущих солистов и оркестра завершит театральный сезон Центра оперного пения Галины Вишневской. В главных ролях – выпускники центра: Риголетто ­– солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Александр Алиев, Джильда – солистка Московского театра "Новая Опера" Мария Буйносова (20 июня), Монтероне – солист Московского хорового театра Бориса Певзнера Давид Целаури. Художественный руководитель – Ольга Ростропович."Риголетто" считается одной из самых часто исполняемых опер в мире. Главные герои оперы имеют исторические прототипы: под образами Герцога Мантуанского и Риголетто скрываются король Франции Франциск I и его придворный шут Трибуле. А Джузеппе Верди писал эту оперу во времена счастливой любви с обладательницей фантастического сопрано и будущей женой Джузеппиной Стреппони, которая вдохновляла его на создание женских образов.