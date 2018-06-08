В Челябинске полиция задержала 41-летнего мужчину, который стрелял по школьникам из пневматического оружия. По данным следствия, он открыл стрельбу из-за того, что дети бегали по крыше его гаража.

В Челябинске полиция задержала 41-летнего мужчину, который стрелял по школьникам.Днем 8 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе гимназии №63 были обстреляны учащиеся 6-го класса. По предварительной информации, стрельба велась с балкона из пневматики.В результате пострадал один ребенок. Прибывшие на место ЧП медики осмотрели его, госпитализация не потребовалась.Позже полиция задержала подозреваемого. Им оказался местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него было изъято пневматическое оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона​​​.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным регионального Следственного управления Следственного комитета, мужчина начал стрелять из-за того, что школьники бегали по крыше его гаража.