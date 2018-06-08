Открытый люк посреди проезжей части едва не стал причиной серьезной аварии в Челябинске - попавшая в коммунальную ловушку машина чудом не завалилась на бок. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Открытый люк посреди проезжей части едва не стал причиной серьезной аварии в Челябинске — попавшая в коммунальную ловушку машина чудом не завалилась на бок. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.Дорожный инцидент произошел около двух часов дня 7 июня на улице Сони Кривой. Владелец Volkswagen, как можно судить по записи, не заметил открытого люка и угодил в него левым передним колесом, да так, что машина подпрыгнула и преодолела пару метров на двух колесах.Судя по всему, выставленное рабочими ограждение оказалось внутри — на кадрах видна доска с привязанной к ней ограничительной лентой.Какие повреждения получил автомобиль, не сообщается.