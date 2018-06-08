В учреждениях пытались сократить очереди

В учреждениях пытались сократить очередиЧетыре медицинских учреждения в Костроме стали участниками федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника».Главная задача - это избавиться от очередей в больницах, систематизировать и упростить запись к специалистам, а также оптимизировать учет пациентов.Проект стартовал во взрослой поликлинике №3 на улице Коммунаров, взрослой поликлинике на Профсоюзной, детской поликлинике на Самоковской и в онкологическом диспансере.«Сократилась очередь ожидания в регистратуре в 3 раза. В каждой поликлинике была создана рабочая группа. Члены рабочих групп обучены в Кировской медицинской академии. Перед началом проекта было проведено анкетирование и врачей и пациентов, выявлены проблемы», - рассказала о результатахглавный врач Центра медицинской профилактики Костромской области Полина Железова.