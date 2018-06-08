Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников. Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким декольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь внимание от располневших ног теледивы.

Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников.Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзкимдекольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечьвнимание от располневших ног теледивы.Телеведущая стала гостьей ежегодной музыкальной премии "Муз-ТВ2018. Трансформация". На красной дорожке телеведущая появилась в длинномалом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой.Последняя вовсе не скрывала пышный бюст артистки.Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, чтоведущая выглядит немного располневшей. У них было, с чем сравнить – в последнеевремя звезда выкладывает в соцсетях множество снимков, подтверждающих еестройность. Артистка держит фанатов в курсе своих занятий йогой,заявляет, что ведет здоровый образ жизни. Сообщалось, что телезвезда сбросилавес с 90 до 70 килограммов, напоминает .Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.Как писали Dni.Ru, отечественные звезды воспользовались возможностью поразить публику нарядами. Юлианна Караулова предпочла облегающее платье с открытой спиной. Беременная певица Ханна подчеркнула округлившийся живот эффектным вечерним нарядом с глубоким разрезом от бедра. А Настасья Самбурская примерила образ Малефисенты.