Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников.
Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким
декольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь
внимание от располневших ног теледивы.
Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников.
Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким
декольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь
внимание от располневших ног теледивы.
Телеведущая стала гостьей ежегодной музыкальной премии "Муз-ТВ
2018. Трансформация". На красной дорожке телеведущая появилась в длинном
алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой.
Последняя вовсе не скрывала пышный бюст артистки.
Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что
ведущая выглядит немного располневшей. У них было, с чем сравнить – в последнее
время звезда выкладывает в соцсетях множество снимков, подтверждающих ее
стройность. Артистка держит фанатов в курсе своих занятий йогой,
заявляет, что ведет здоровый образ жизни. Сообщалось, что телезвезда сбросила
вес с 90 до 70 килограммов, напоминает .
Открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация" состоялось 8 июня в СК "Олимпийский" в Москве. На красной дорожке собрались самые яркие звезды российской эстрады: певец Филипп Киркоров, телеведущая Ксения Собчак, Валерия, композитор Игорь Крутой и другие.
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