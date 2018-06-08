На 1 января было 836 проблемных объектов, 1101 дом, а на 1 апреля — 842 проблемных объекта и 1261 дом.

Стало известно, что число проблемных домов, в строительство которых вложены средства дольщиков, увеличилось относительно начала 2018 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев."Что мы имели на 1 января: 836 проблемных объектов, 1101 дом. Что мы имеем на 1 апреля: 842 проблемных объекта и 1261 дом. То есть мы прирастаем на 150 домов", — сказал Якушев.Также есть информация, что с начала нынешнего года введены в эксплуатацию 67 долгостроев, по 15 из них приняты компенсационные меры.