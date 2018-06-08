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<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-den-rossii-projdyot-s-razmaxom.html" target="_blank">День России пройдёт с размахом!</a> - На пороге праздников. Всю страну ждут длинные выходные. Во Владимире пройдут масштабные гулянья на разных площадках города. Как и где можно будет провести время мы спросим Ольгу Молеву, начальника городского управления по делам молодежи. Сегодня она гость студии 6 канала.