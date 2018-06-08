Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.

Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.