Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.
<a href="http://33live.ru/novosti/08-06-2018-deshevyj-krossover-tesla-model-y-pervoe-izobrazhenie.html" target="_blank">Дешевый кроссовер Tesla Model Y: первое изображение</a> - Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.
[url=http://33live.ru/novosti/08-06-2018-deshevyj-krossover-tesla-model-y-pervoe-izobrazhenie.html]Дешевый кроссовер Tesla Model Y: первое изображение[/url] - Компания Tesla собирается отправить сравнительно доступный электрокроссовер Model Y на конвейер уже в 2019 году, но пока предпочитает не распространяться о его внешности и характеристиках. Впрочем, дизайнеру Мигелю Массе хватило и двух скромных тизеров, чтобы воссоздать облик вседорожника.