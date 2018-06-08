Бывший тренер сборной России по футболу и санкт-петербургского Зенита Дик Адвокат прокомментировал отсутствие полузащитника московского Локомотива Игоря Денисова в составе российской команды на домашний чемпионат мира. По словам голландского специалиста, Денисов – отличный футболист.

Бывший тренер сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат прокомментировал отсутствие полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова в составе российской команды на домашний чемпионат мира. По словам голландского специалиста, Денисов – отличный футболист."Денисов – великолепный футболист, с уникальным набором качеств, боец, к тому же чемпион России, у него регулярная игровая практика, — сказал Адвокат, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Да, у него сложный характер, мы тоже ругались, и не раз, но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга. Если меня уважают, я сумею договориться. Потому что сам уважаю футболистов".Кроме того, Адвокат дал прогноз на выступление сборной России. "Думаю, выйдет из группы. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Раз нет Голландии, буду болеть за Россию", — заявил он.Напомним, чемпионат мира стартует 14 июня.