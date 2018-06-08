Сотрудники Дома педагогической книги подсчитывают ущерб и наводят порядок после пожара. Здание сильно пострадало не только от огня, но и от воды, которой проливали конструкции во время тушения. Магазин закрыт на неопределенный срок. У пожарных уже есть версия, почему вспыхнула мансарда. Кого заставят компенсировать ущерб жильцам и арендаторам?
Сотрудники Дома педагогической книги подсчитывают ущерб и наводят порядок после пожара. Здание сильно пострадало не только от огня, но и от воды, которой проливали конструкции во время тушения. Магазин закрыт на неопределенный срок. У пожарных уже есть версия, почему вспыхнула мансарда. Кого заставят компенсировать ущерб жильцам и арендаторам?
— Вот лежит стекло. Нам закрыли сейчас, чтобы не пошел дождь. Видите, вместо окна лежит.
В здании Дома педагогической книги до сих пор чувствуется запах гари. Многие помещения уничтожены практически полностью.
— Вот, видите, капает. До сих пор все льется! А это был кабинет.
Под напором огня и воды разрушались перегородки и потолки. Падающие конструкции напополам разрубали мебель. Выведена из строя почти вся офисная техника.
Очаг возгорания находился в одном здании, но спасателям не удалось быстро подобраться к нему. Поэтому пламя перекинулось и на соседнее здание, попутно все уничтожая. Общая площадь возгорания составила почти 150 квадратных метров.
Кадры пожара были сделаны очевидцами в первые минуты после возгорания: пламя у них на глазах пожирало все новые и новые помещения. Чтобы полностью справиться с пожаром, спасателям потребовалось шесть часов. Мешал сильный ветер, который раздувал огонь снова и снова.
Здание удалось отстоять. К счастью, никто из жителей и спасателей не пострадал. Московский дом книги сейчас подсчитывает убытки. Знаменитый магазин временно закрыли. По словам сотрудников, вода повредила много ценных книг.
"В Московском доме книги пожара не было, но в результате проведенных пожарно-спасательных мероприятий пострадало помещение и товар. На данный момент оценивается размер ущерба", — рассказала руководитель розничной сети Московского дома книги Ирина Новикова.
Внешне здание почти не пострадало, но внутри придется проводить серьезную реставрацию.
"Дом является памятником архитектуры федерального значения. Я думаю, конечно же, будет проведена научная реставрация. Внутренности все равно со временем устаревают и требуют обновления. Возможно, как раз это будет поводом к тому, чтобы здание обрело новую жизнь", — говорит москвовед Елена Неганова.
По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил проведения строительных работ в мансарде. Виновнику собираются выставить внушительный счет.