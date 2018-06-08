Сотрудники Дома педагогической книги подсчитывают ущерб и наводят порядок после пожара. Здание сильно пострадало не только от огня, но и от воды, которой проливали конструкции во время тушения. Магазин закрыт на неопределенный срок. У пожарных уже есть версия, почему вспыхнула мансарда. Кого заставят компенсировать ущерб жильцам и арендаторам?

Сотрудники Дома педагогической книги подсчитывают ущерб и наводят порядок после пожара. Здание сильно пострадало не только от огня, но и от воды, которой проливали конструкции во время тушения. Магазин закрыт на неопределенный срок. У пожарных уже есть версия, почему вспыхнула мансарда. Кого заставят компенсировать ущерб жильцам и арендаторам?— Вот лежит стекло. Нам закрыли сейчас, чтобы не пошел дождь. Видите, вместо окна лежит.В здании Дома педагогической книги до сих пор чувствуется запах гари. Многие помещения уничтожены практически полностью.— Вот, видите, капает. До сих пор все льется! А это был кабинет.Под напором огня и воды разрушались перегородки и потолки. Падающие конструкции напополам разрубали мебель. Выведена из строя почти вся офисная техника.Очаг возгорания находился в одном здании, но спасателям не удалось быстро подобраться к нему. Поэтому пламя перекинулось и на соседнее здание, попутно все уничтожая. Общая площадь возгорания составила почти 150 квадратных метров.Кадры пожара были сделаны очевидцами в первые минуты после возгорания: пламя у них на глазах пожирало все новые и новые помещения. Чтобы полностью справиться с пожаром, спасателям потребовалось шесть часов. Мешал сильный ветер, который раздувал огонь снова и снова.Здание удалось отстоять. К счастью, никто из жителей и спасателей не пострадал. Московский дом книги сейчас подсчитывает убытки. Знаменитый магазин временно закрыли. По словам сотрудников, вода повредила много ценных книг."В Московском доме книги пожара не было, но в результате проведенных пожарно-спасательных мероприятий пострадало помещение и товар. На данный момент оценивается размер ущерба", — рассказала руководитель розничной сети Московского дома книги Ирина Новикова.Внешне здание почти не пострадало, но внутри придется проводить серьезную реставрацию."Дом является памятником архитектуры федерального значения. Я думаю, конечно же, будет проведена научная реставрация. Внутренности все равно со временем устаревают и требуют обновления. Возможно, как раз это будет поводом к тому, чтобы здание обрело новую жизнь", — говорит москвовед Елена Неганова.По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил проведения строительных работ в мансарде. Виновнику собираются выставить внушительный счет.