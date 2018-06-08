Обсуждается лишь создание единой платформы, где институты развития будут использовать ресурсы ВЭБа и достигать синергетического эффекта.

На днях прошел слух, что "Дом.РФ" может объединиться с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром на базе ВЭБа. Эта информация прошла даже в газете РБК. Но это оказалось лишь слухом.Как рассказал глава "ДОМ.РФ" Александр Плутник, компания ни с кем объединяться не планирует."Речь не идет об объединении, вхождении в капитал, такие варианты даже не обсуждаются, но мы про них тоже читаем в прессе и удивляемся", — сказал Плутник.Глава "ДОМ.РФ" уточнил, что обсуждается создание единой платформы, где институты развития будут использовать ресурсы ВЭБа и достигать синергетического эффекта.