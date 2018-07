Президент США Дональд Трамп поздравил клуб Вашингтон Кэпиталз с победой в Кубке Стэнли. Кроме того, он назвал капитана команды российского нападающего Александра Овечкина настоящей суперзвездой.

Президент США Дональд Трамп поздравил клуб "Вашингтон Кэпиталз" с победой в Кубке Стэнли. Кроме того, он назвал капитана команды российского нападающего Александра Овечкина "настоящей суперзвездой"."Поздравляю "Вашингтон Кэпиталз" с их великой игрой и победой в Кубке Стэнли, — написал Трамп на своей странице в Twitter. — Алекс Овечкин, капитан команды, выглядел впечатляюще. Он — настоящая суперзвезда!"Congratulations to the Washington Capitals on their GREAT play and winning the Stanley Cup Championship. Alex Ovechkin, the team captain, was spectacular — a true Superstar! D.C. is popping, in many ways. What a time!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2018 г.Напомним, что в ночь на 8 июня "Вашингтон" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, а Овечкин был признан лучшим игроком плей-офф.