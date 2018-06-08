Лидер КНР Си Цзиньпинь вручил президенту России Владимиру Путину высшую государственную награду Китая для иностранных граждан — Орден Дружбы КНР. Орден был вручен впервые в истории страны.

Лидер Китая Си Цзиньпинь вручил президенту России Владимиру Путину Орден Дружбы КНР. Цзиньпинь отметил, что президент России "полностью достоин этой награды". Орден был вручен впервые в истории страны.Председатель Китая назвал президента России другом, пользующимся уважением китайского народа, сообщает "Россия 24". По словам Си Цзиньпиня, Путин вносит блестящий вклад в развитие отношений двух стран."Это высшая внешняя государственная награда Китайской Народной Республики. Президент Путин наш друг, он пользуется уважением китайского народа, он вносит блестящий вклад в развитие китайско-российских отношений, в укрепление дружбы между народами наших стран", — сказал Си.Владимир Путин, в свою очередь, пригласил Си Цзиньпиня в качестве главного гостя на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре.Орден Дружбы был утвержден 1 января 2016 года, сообщает РИА Новости. Он является наивысшей почетной наградой Китая, которой могут удостоиться иностранцы. Орден круглой формы, основными цветами которого являются золотой и синий. В центре ордена на синем фоне изображен голубь мира над земным шаром, а под ним — рукопожатие. Орден символизирует дружбу и сплоченность китайского народа с народами всех стран мира.А год назад Си Цзиньпинь стал кавалером Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Путин вручил ему высший орден Российской Федерации 3 июля 2017 года.