За минувшую неделю российские вооруженные силы засекли 20 иностранных летательных аппарата у границ страны. 9 раз истребители противовоздушной обороны вылетали, чтобы отогнать особенно наглых шпионов от воздушного пространства РФ.

За минувшую неделю российские вооруженные силы засекли 20 иностранных летательных аппарата у границ страны. 9 раз истребители противовоздушной обороны вылетали, чтобы отогнать особенно наглых шпионов от воздушного пространства РФ, сообщает газета "Красная звезда". Ни одного нарушения допущено не было.Наибольшей популярностью пользовалась Калининградская область. Рядом с ней был замечен американский самолет Е-8С Joint Star. Он вел разведку около 4 часов. Там же появился дрон RQ-4B, который 12 часов летал еще и рядом с Псковской и Ленинградской областями, пишет агентство "Интерфакс".Опять же в четверг российские военные заметили в небе над Балтикой шведский разведывательный самолет Gulfstream 4. А на юге все той же калининградской области два раза появлялся американский летающий радар AWACS.