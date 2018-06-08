Букингемский дворец сообщил об операции, перенесенной
92-летней королевой Елизаветой II.
Представители Ее Величества успокоили общество, уточнив, что августейшая особа
перенесла лечение хорошо.
Букингемский дворец сообщил об операции, перенесенной
92-летней королевой Елизаветой II.
Представители Ее Величества успокоили общество, уточнив, что августейшая особа
перенесла лечение хорошо.
По данным пресс-службы монарха, операция была сделана
Елизавете II в мае.
92-летней королеве успешно удалили катаракту. "Я могу подтвердить, что
королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в
прошлом месяце", – цитирует представителя дворца агентство Reuters.
Британские СМИ тем временем пишут о том, что проблемы со
зрением не помешали старейшему монарху в мире убрать из комнаты для аудиенций
фотографию Меган Маркл, недавно ставшей женой внука Елизаветы II, принца Гарри. Еще на свадьбе многие
подметили, что Ее Величество не в восторге от избранницы принца.
Подтвердил подозрения журналистов и подарок королевы
новобрачным. Она пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл старинное поместье,
которое находится в 200 километрах от Лондона. Наблюдатели предположили, что
монарх желает отправить Меган от себя как можно подальше, пишет .
Елизавета не впервые выказывает свое недовольство Меган Маркл. Журналисты отмечают, что данный поступок стал еще одним доказательством того, что королева против выбора своего внука Гарри, передает . Британские издания напоминают, что королева не сразу смирилась с мыслью, что ее внук собирается жениться на даме незнатного происхождения. Вдобавок Меган Марклуже была замужем и является разведенной женщиной – что тоже негативно сказалось на ее репутации в глазах Елизаветы. Тем не менее, сыну принцессы Дианы удалось убедить бабушку, что он очень сильно любит свою избранницу, и королева благословила их брак.