Букингемский дворец сообщил об операции, перенесенной 92-летней королевой Елизаветой II. Представители Ее Величества успокоили общество, уточнив, что августейшая особа перенесла лечение хорошо.

Букингемский дворец сообщил об операции, перенесенной92-летней королевой Елизаветой II.Представители Ее Величества успокоили общество, уточнив, что августейшая особаперенесла лечение хорошо.По данным пресс-службы монарха, операция была сделанаЕлизавете II в мае.92-летней королеве успешно удалили катаракту. "Я могу подтвердить, чтокоролева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты впрошлом месяце", – цитирует представителя дворца агентство Reuters.Британские СМИ тем временем пишут о том, что проблемы созрением не помешали старейшему монарху в мире убрать из комнаты для аудиенцийфотографию Меган Маркл, недавно ставшей женой внука Елизаветы II, принца Гарри. Еще на свадьбе многиеподметили, что Ее Величество не в восторге от избранницы принца.Подтвердил подозрения журналистов и подарок королевыновобрачным. Она пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл старинное поместье,которое находится в 200 километрах от Лондона. Наблюдатели предположили, чтомонарх желает отправить Меган от себя как можно подальше, пишет .Елизавета не впервые выказывает свое недовольство Меган Маркл. Журналисты отмечают, что данный поступок стал еще одним доказательством того, что королева против выбора своего внука Гарри, передает . Британские издания напоминают, что королева не сразу смирилась с мыслью, что ее внук собирается жениться на даме незнатного происхождения. Вдобавок Меган Марклуже была замужем и является разведенной женщиной – что тоже негативно сказалось на ее репутации в глазах Елизаветы. Тем не менее, сыну принцессы Дианы удалось убедить бабушку, что он очень сильно любит свою избранницу, и королева благословила их брак.