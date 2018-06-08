Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли.

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли."Столичные" в пятом матче обыграли "Вегас" со счетом 4:3 и впервые в своей истории стали обладателями трофея. Кузнецов по итогам плей-офф с 32 очками (12 шайб + 20 передач) стал лучшим бомбардиром."С первого дня подготовки к сезону мы бились друг за друга, мы слаженно работали в команде, пытаясь помогать партнерам, — сказал Кузнецов, которого цитирует ТАСС. — Мы просто сражались за своих товарищей и не ослабляли хватку".Еще один россиянин в составе столичного клуба россиянин Дмитрий Орлов после победы поблагодарил болельщиков за поддержку. "Хочу поздравить всех, кто поддерживал нас, — сказал он. — Дорога к титулу была очень долгой для нас, но мы были единой и дружной командой".