У социальной сети Facebook опять не получилось сберечь конфиденциальность пользовательских данных. Из-за технической ошибки в мае у пользователей, постоянно публиковавших записи в конфиденциальном режиме, тип записи по умолчанию без предупреждения сменился на публичный.

У социальной сети Facebook опять не получилось сберечь конфиденциальность пользовательских данных. Из-за технической ошибки в мае у пользователей, постоянно публиковавших записи в конфиденциальном режиме, тип записи по умолчанию сменился без предупреждения на публичный.Таким образом, кто-то, не обративший внимание на смену типа публикации, мог опубликовать в общедоступном режиме предназначенные только для друзей фото или информацию. Теперь соцсеть информирует о своем промахе 14 млн пользователей, которых сбой мог затронуть в период с 18 по 27 мая, пишет TechCrunch."Мы приносим извинения за эту ошибку. Проблема исправлена, и мы вернули режим доступности всех ваших записей к тому, который вы использовали ранее, просто на всякий случай. Перейдя в Журнал действий, вы можете просмотреть все посты, сделанные за этот период", — говорится в сообщении соцсети, направленном пользователям. которых затронула ошибка.