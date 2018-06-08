Детские мечты исполняют в Подмосковье: любой желающий может полетать на воздушном шаре. Большой фестиваль аэродизайна уже стартовал в Балашихе. Кроме того, в эти длинные праздничные выходные для москвичей приготовили множество развлечений в парках.

Детские мечты исполняют в Подмосковье: любой желающий может полетать на воздушном шаре. Большой фестиваль аэродизайна уже стартовал в Балашихе. Кроме того, в эти длинные праздничные выходные для москвичей приготовили множество развлечений в парках.Несмотря на то, что эта рабочая неделя длинная — поработать предстоит еще в субботу, — развлекательные мероприятия начинаются уже с сегодняшнего дня. Например, в Балашихе в парке "Пехорка" утром стартовал фестиваль воздушных шаров. Прямо в лесу в течение всего дня здесь будут показывать акробатические трюки, химические эксперименты и многое другое.А еще прямо на глазах художники и скульпторы будут собирать уникальный арт-объект из воздушных шаров и научат создавать небольшие фигуры самостоятельно. Фестиваль будет работать до позднего вечера.В воскресенье же, которое обещает быть солнечным, можно немного размяться после трудовой недели и принять участие в красочном забеге. Спортсменам предстоит не просто пробежать пять километров, но еще и пройти через четыре зоны с краской, которую будут специально разбрызгивать на участников. Награда за все испытания — разноцветный фейерверк в конце забега. Только не забудьте заранее зарегистрироваться.Большие развлекательные программы подготовили в московских парках на День России. Например, в саду имени Баумана 12 июня посетителям расскажут о самых удаленных уголках России, а потом предложат поучаствовать во флешмобе по созданию карты страны. В парке "Фили" можно будет окунуться в атмосферу царской России и побывать на костюмированном балу в духе той эпохи. Если не умеете танцевать, не переживайте: там для вас проведут театральные и танцевальные мастер-классы.В "Музеоне" же возле сухого фонтана состоится большое музыкальное представление. Посетителям предложат погулять по парку под звуки импровизирующих гитар и стать зрителем театра голоса.На масштабное чаепитие приглашают всех желающих 11 и 12 июня в Парк Победы на Поклонной горе. Там состоится самый русский фестиваль "Самоварфест", на котором соберутся представители около 200 народов России. Они познакомят со своей кухней и традициями и, конечно, угостят чаем из самовара, приготовленным по особым рецептам. Будет интересно!