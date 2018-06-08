Жены футболистов португальской сборной беспокоятся за своих мужей, отравляющихся в далекую Россию. Они посоветовали игрокам для снятия стресса от пребывания в России чаще мастурбировать.

Жены футболистов португальской сборной беспокоятся за своихмужей, отравляющихся в далекую Россию. Они посоветовали игрокам для снятиястресса от пребывания в России чаще мастурбировать.Советы опытных соблазнительниц изложила в вышедшей недавнокниге жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу. Вера Рибейру в своемруководстве (которое так и называется – "Руководство по соблазнению")предлагает мастерам мяча простой и действенный метод борьбы с излишним напряжениеми стрессом – мастурбацию.Как пишет Рибейру, жизнь у футболистов нелегкая – в силуобстоятельств они подолгу находятся вдали от семей. "В сексуальномвоздержании нет ничего хорошего. От секса игрокам станет гораздо лучше, как вментальном, так и в физическом плане. Они будут банально лучше спать", —сказала Рибейру.Супруга португальского голкипера убеждена, что если тренерсборной Фернанду Сантуш разрешит своим подопечным самоудовлетворяться передматчами, то это избавит их от стресса – и им будет гораздо проще выигратьмировое первенство.Сборная Португалии приезжает на чемпионат мира в Россию вранге действующего чемпиона Европы. Португальская команда на ЧМ-2018 сыграет вгруппе с Испанией, Марокко и Ираном, напоминает "Спорт-Экспресс".Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.Российская сборная стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные игроки повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.