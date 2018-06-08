Жены футболистов португальской сборной беспокоятся за своих
мужей, отравляющихся в далекую Россию. Они посоветовали игрокам для снятия
стресса от пребывания в России чаще мастурбировать.
Жены футболистов португальской сборной беспокоятся за своих
мужей, отравляющихся в далекую Россию. Они посоветовали игрокам для снятия
стресса от пребывания в России чаще мастурбировать.
Советы опытных соблазнительниц изложила в вышедшей недавно
книге жена голкипера сборной Португалии Руя Патрисиу. Вера Рибейру в своем
руководстве (которое так и называется – "Руководство по соблазнению")
предлагает мастерам мяча простой и действенный метод борьбы с излишним напряжением
и стрессом – мастурбацию.
Как пишет Рибейру, жизнь у футболистов нелегкая – в силу
обстоятельств они подолгу находятся вдали от семей. "В сексуальном
воздержании нет ничего хорошего. От секса игрокам станет гораздо лучше, как в
ментальном, так и в физическом плане. Они будут банально лучше спать", —
сказала Рибейру.
Супруга португальского голкипера убеждена, что если тренер
сборной Фернанду Сантуш разрешит своим подопечным самоудовлетворяться перед
матчами, то это избавит их от стресса – и им будет гораздо проще выиграть
мировое первенство.
Сборная Португалии приезжает на чемпионат мира в Россию в
ранге действующего чемпиона Европы. Португальская команда на ЧМ-2018 сыграет в
группе с Испанией, Марокко и Ираном, напоминает "Спорт-Экспресс".
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Российская сборная стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные игроки повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.