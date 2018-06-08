Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин прибыли на скоростном поезде "Хэсе" в город Тяньцзинь​​​.Как передает РИА Новости, они приехали туда из Пекина, где у них состоялись переговоры и ряд других официальных мероприятий.В поезде, который набирал скорость до 300 километров в час, руководители двух стран продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений. Кроме них в Тяньцзинь приехали члены российской и китайской делегаций, участвовавшие ранее в переговорах в столице Китая.Предполагается, что далее лидеры двух государств посетят ледовую арену города, где посмотрят хоккейный матч между юношескими командами России и Китая.Данная встреча, по словам представителя администрации президента РФ Юрия Ушакова, "весьма символична, потому что Россия оказывает Китаю помощь в развитии и реализации этого вида спорта, в том числе с учетом того, что в 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине".