В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с журналистом Аркадием Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ.

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с журналистом Аркадием Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ, передает РИА Новости."Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив​​​. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и быть использован для подпитки пропаганды. Мы все зависим от свободной и независимой прессы, которая важна в демократиях", — заявил Столтенберг.Как сообщалось, на прошлой неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома.Украинский премьер-министр Владимир Гройсман сразу обвинил Россию в причастности к "убийству". На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.Но уже на следующий день Бабченко явился на пресс-конференцию СБУ. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации для предотвращения покушение на журналиста.Он снова обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения и сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинца Бориса Германа. Суд арестовал его на два месяца.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", подчеркнув, что в историю был заложен пропагандистский эффект.По словам дипломата, действия Бабченко в истории с инсценировкой убийства поставили крест на работе мирового журналистского сообщества по получению особых гарантий безопасности, необходимых, в том числе, при работе в горячих точках.Между тем, президент РФ Владимир Путин считает инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, как и любую другую, контрпродуктивной, важнее обеспечить безопасность журналистов.В свою очередь генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар возмущен тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.