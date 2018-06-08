Лето нужно провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
потраченное время. Самое время узнать и попробовать что-то новое. А о самых
интересных мероприятиях мы расскажем в еженедельном обзоре Dni.Ru.
Лето нужно провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
потраченное время. Самое время узнать и попробовать что-то новое. А о самых
интересных мероприятиях мы расскажем в еженедельном обзоре Dni.Ru.
8 июня, пятница
На Хлебозаводе стартует форум новой модной индустрии BE IN OPEN. В эти два дня выступят более 40
спикеров по пяти направлениям: дизайн, производство, маркетинг, продажи,
аналитика. Форум ориентирован на дизайнеров, ритейлеров, представителей швейных
фабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильных
учебных заведений. На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковых
специалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов,
speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-рум
российских дизайнеров.
В СК "Олимпийский" пройдет
"Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация". Ведущими станут Максим Галкин,
Лера Кудрявцева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан,
Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, гр. "Руки Вверх!",
LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многие
другие. Организаторы готовят много сюрпризов: зрители не только услышат хиты
любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных
амплуа.
В Театре на Юго-Западе пройдет литературный
вечер "Стихи.PRO". Карина Дымонт и Ко приглашают зрителей к интересному диалогу
о поэзии. Это и рассказ об авторах, спектакли по чьим пьесам идут в этом театре,
и литературно-музыкальные композиции о жизни и творчестве любимых писателей и
поэтов наших актеров и режиссеров.
9 июня, суббота
В Adrenaline Stadium выступят
шотландские инди-рокеры Franz Ferdinand.
Музыканты получили первую порцию славы еще 15 лет назад. Но творческий процесс
продолжается. Поклонники смакуют новые песни, наполненные новым звучанием и
смелыми экспериментами. Услышать проверенные временем хиты и свежий материал
можно будет лично – достаточно купить заветный билет.
В ГлавClub Green Concert большой летний
концерт отыграет "Чиж & Co". Последняя полноценная студийная пластинка коллектива
"Нечего терять" вышла в конце прошлого века. Но при этом музыканты продолжают
свою концертную деятельность, а количество их поклонников не уменьшается. И вот
в очередной раз у московских поклонников есть возможность услышать свои любимые
песни вживую.
10 июня, воскресенье
На большой лужайке
Московской школы управления "Сколково" пройдет Bosco Fresh Fest 18. Темой фестиваля
в этом году станет космос, для это будет создано уникальное футуристическое
пространство. Хедлайнеры мероприятия – бывшая участница электропоп-дуэта The
Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital.
Также на сцену выйдет украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтет
Race to Space, питерская группа СБПЧ, театральный панк-коллектив
"Поехали", украинская группа “Счастливые люди”, москвичи Astana, а
также другие исполнители и диджеи. В ночной программе "Bosco Fresh
Night" в ночь с 10 на 11 июня выступят девять артистов – откроется она диджей-сетом
дуэта Cream Soda. Будет работать лекторий, гостей ждут игры, спорт, маркет и
вкусная еда.
В Театре имени Пушкина покажут танцевального
шоу "LET GO". Это история любви, ее автор и хореограф-постановщик – знаменитый
режиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей,
танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Основываясь на собственном
опыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем ее
великолепии, изучая эволюцию отношений и потерь. Говорят, что это самая личная
и сокровенная постановка хореографа.
В ГлавClub Green Concert даст концерт Гарик
Сукачев. Основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных столичных
групп "Бригада С" и "Неприкасаемые" Игорь Иванович (он же – Гарик) Сукачев
окончательно превратился в артиста широкого профиля – певца, поэта и
композитора, актера, сценариста и режиссера. Его мощный оркестр с духовыми и
перкуссией усилят Сергей Галанин (СерьГа) и Сергей Воронов (CrossroadZ).
В Театре имени Наталии Сац
покажут "Костюм на заказ". Это сказочная немногословная история о приключениях
портного, которая исполняется под волшебную музыку и объединяет кукольное
представление, игру предметов и тканей. Однажды, самым обыкновенным утром, юный
портняжка получает заказ: "К полуночи ты должен сшить пальто, его размер не
имеет значения, но оно должно сидеть идеально". Ровно к полуночи портняжка
закончил работу, но вот что произошло потом – можно узнать, придя на спектакль.
В Театре.doc
стартует фестиваль пьес художественного руководителя, режиссера, драматурга
Михаила Угарова, которые он написал за всю свою жизнь – Угаров.doc. В проекте
приняли участие режиссеры, драматурги, актеры и друзья театра: Владимир
Мирзоев, Михаил Дурненков, Талгат Баталов, Юлия Ауг, Руслан Маликов, Алексей
Жиряков, Ольга Лысак, Елена Махова, Игорь Стам, Ирина Вилкова, Ольга Лапшина и
другие. В эти дни зрителей ждут "Правописание по Гроту", "Голуби", "Разбор
вещей", "Маскарад Маскарад" и другие работы.
11 июня, понедельник
В парке Кузьминки состоится
"Пушистый забег", организованный благотворительным проектом Run For Dogs. Мероприятие под девизом
"Беги. Помогай. Улыбайся" проводится уже в десятый раз с целью объединить
любителей здорового образа жизни и людей, которые хотят помочь животным из
приютов. Каждый желающий может присоединиться к благотворительному марафону в
поддержку бездомных животных и пробежать
символическую дистанцию 5 км. На финише участники смогут принять участие в
викторинах и конкурсах. Также будет проведен детский забег на 500 метров и
мастер-классы "Школы доброты", посвященные ответственному отношению к животным.
12 июня, вторник
На автодроме Moscow Raceway пройдет
2-й этап международного чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK
(Russian Superbike Championship International CUP). Лучшие мотогонщики России
будут сражаться за звание чемпиона. В рамках гоночного уикенда в паддоке
автодрома разместятся развлекательные площадки и пройдут многочисленные шоу.
Любители виртуозного вождения мотоцикла смогут поболеть за лучшего спортсмена в
соревнованиях по мотоджимхане, брутальные райдеры выступят вместе с хрупкими
воздушными гимнастками, квадроциклы покажут, на что способна четырехколесная
техника, и специально ко Дню России – пройдет дымовое шоу, в котором проявится
флаг нашей страны. Также пройдут тест-драйвы мотоциклов от лучших
производителей мототехники, а также другие интересности.
На сцене театра "Русская песня"
состоится премьера спектакля "Слуга двух господ" режиссера Нины Чусовой. Это пьеса,
известная и любимая по всем мире. Нищий, но предприимчивый провинциал
Труффальдино поступает на службу сразу к двум господам, решив, что получать два
жалования лучше, чем одно. Однако проблем в его жизни тоже стало вдвое больше.
Стараясь скрыть, что работает сразу на двоих, Труффальдино попадает в череду
несуразных случаев, и так крепко запутывает всю историю, переплетая судьбы, что
все оказываются на пороге катастрофы. Ведь никто, даже сам слуга, не
догадывается, что устроился на службу к двум возлюбленным, ищущим друг друга.
В ГлавClub Green
Concert выступит группа Rise Against. Музыканты
играют агрессивный, но мелодичный панк, посвящая свои песни борьбе за
справедливость. Группа на сцене уже 19 лет. Поэтому хитов накопилось немало.
Их-то музыканты и исполнят для своих поклонников и просто меломанов, неравнодушных
к панк-року.
13 июня, среда
В Школе современной пьесы покажут
спектакль "Этот ребенок". Отцы и дети, конфликт
поколений. Чего родители ждут от своих детей? Чего дети хотят от
родителей? Легко говорить о любви, понимании и сочувствии. Но куда сложнее добиться
этого в реальной жизни. Эта постановка, которую играют очень молодые артисты, адресована всем поколениям. Здесь
нет правых и виноватых. Здесь всем нужны папы и мамы. Даже тогда, когда
кажется, что без них лучше. И здесь всем совершенно необходим и дорог "этот
ребенок".
14 июня, четверг
Состоится открытие Football Fest в Tesla Place. В период проведения чемпионата мира по футболу на площадке будет
проходить уникальная онлайн-трансляция матчей на огромном проекционном экране.
Гостей ждет фееричное открытие с шоу-представлениями от звездных гостей,
авторскими диджейскими сетами и after-party. Сообщается, что в самом вместительном
спорт-баре в Москве посетителей ждет насыщенная развлекательная программа,
концерты, интерактивные зоны и иммерсивные аттракционы. Будут представлены видеосправки
об игроках и странах, за сборные которых они выступают, мастер-классы от
барберов, зона аквагрима, квесты и многое другое.