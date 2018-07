Лето нужно провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Самое время узнать и попробовать что-то новое. А о самых интересных мероприятиях мы расскажем в еженедельном обзоре Dni.Ru.

Лето нужно провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельнопотраченное время. Самое время узнать и попробовать что-то новое. А о самыхинтересных мероприятиях мы расскажем в еженедельном обзоре Dni.Ru.8 июня, пятницаНа Хлебозаводе стартует форум новой модной индустрии BE IN OPEN. В эти два дня выступят более 40спикеров по пяти направлениям: дизайн, производство, маркетинг, продажи,аналитика. Форум ориентирован на дизайнеров, ритейлеров, представителей швейныхфабрик, отраслевые СМИ, специалистов смежных профессий и студентов профильныхучебных заведений. На пяти площадках одновременно пройдут выступления знаковыхспециалистов модной индустрии, мастер-классы образовательных проектов,speed-dating с байерами, представителями фабрик, маркетологами, а также шоу-румроссийских дизайнеров.В СК "Олимпийский" пройдет"Премия МУЗ-ТВ 2018.Трансформация". Ведущими станут Максим Галкин,Лера Кудрявцева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену выйдут: Дима Билан,Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак, гр. "Руки Вверх!",LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий Меладзе, Тимати, Джиган и многиедругие. Организаторы готовят много сюрпризов: зрители не только услышат хитылюбимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданныхамплуа.В Театре на Юго-Западе пройдет литературныйвечер "Стихи.PRO". Карина Дымонт и Ко приглашают зрителей к интересному диалогуо поэзии. Это и рассказ об авторах, спектакли по чьим пьесам идут в этом театре,и литературно-музыкальные композиции о жизни и творчестве любимых писателей ипоэтов наших актеров и режиссеров.9 июня, субботаВ Adrenaline Stadium выступятшотландские инди-рокеры Franz Ferdinand.Музыканты получили первую порцию славы еще 15 лет назад. Но творческий процесспродолжается. Поклонники смакуют новые песни, наполненные новым звучанием исмелыми экспериментами. Услышать проверенные временем хиты и свежий материалможно будет лично – достаточно купить заветный билет.В ГлавClub Green Concert большой летнийконцерт отыграет "Чиж & Co". Последняя полноценная студийная пластинка коллектива"Нечего терять" вышла в конце прошлого века. Но при этом музыканты продолжаютсвою концертную деятельность, а количество их поклонников не уменьшается. И вотв очередной раз у московских поклонников есть возможность услышать свои любимыепесни вживую.10 июня, воскресеньеНа большой лужайкеМосковской школы управления "Сколково" пройдет Bosco Fresh Fest 18. Темой фестиваляв этом году станет космос, для это будет создано уникальное футуристическоепространство. Хедлайнеры мероприятия – бывшая участница электропоп-дуэта TheKnife эпатажная шведка Fever Ray и легендарная английская IDM-группа Orbital.Также на сцену выйдет украинская певица Луна, электронный проект YUKO, квинтетRace to Space, питерская группа СБПЧ, театральный панк-коллектив"Поехали", украинская группа “Счастливые люди”, москвичи Astana, атакже другие исполнители и диджеи. В ночной программе "Bosco FreshNight" в ночь с 10 на 11 июня выступят девять артистов – откроется она диджей-сетомдуэта Cream Soda. Будет работать лекторий, гостей ждут игры, спорт, маркет ивкусная еда.В Театре имени Пушкина покажут танцевальногошоу "LET GO". Это история любви, ее автор и хореограф-постановщик – знаменитыйрежиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей,танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Основываясь на собственномопыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем еевеликолепии, изучая эволюцию отношений и потерь. Говорят, что это самая личнаяи сокровенная постановка хореографа.В ГлавClub Green Concert даст концерт ГарикСукачев. Основатель и бессменный фронтмен сразу двух легендарных столичныхгрупп "Бригада С" и "Неприкасаемые" Игорь Иванович (он же – Гарик) Сукачевокончательно превратился в артиста широкого профиля – певца, поэта икомпозитора, актера, сценариста и режиссера. Его мощный оркестр с духовыми иперкуссией усилят Сергей Галанин (СерьГа) и Сергей Воронов (CrossroadZ).В Театре имени Наталии Сацпокажут "Костюм на заказ". Это сказочная немногословная история о приключенияхпортного, которая исполняется под волшебную музыку и объединяет кукольноепредставление, игру предметов и тканей. Однажды, самым обыкновенным утром, юныйпортняжка получает заказ: "К полуночи ты должен сшить пальто, его размер неимеет значения, но оно должно сидеть идеально". Ровно к полуночи портняжказакончил работу, но вот что произошло потом – можно узнать, придя на спектакль.В Театре.docстартует фестиваль пьес художественного руководителя, режиссера, драматургаМихаила Угарова, которые он написал за всю свою жизнь – Угаров.doc. В проектеприняли участие режиссеры, драматурги, актеры и друзья театра: ВладимирМирзоев, Михаил Дурненков, Талгат Баталов, Юлия Ауг, Руслан Маликов, АлексейЖиряков, Ольга Лысак, Елена Махова, Игорь Стам, Ирина Вилкова, Ольга Лапшина идругие. В эти дни зрителей ждут "Правописание по Гроту", "Голуби", "Разборвещей", "Маскарад Маскарад" и другие работы.11 июня, понедельникВ парке Кузьминки состоится"Пушистый забег", организованный благотворительным проектом Run For Dogs. Мероприятие под девизом"Беги. Помогай. Улыбайся" проводится уже в десятый раз с целью объединитьлюбителей здорового образа жизни и людей, которые хотят помочь животным изприютов. Каждый желающий может присоединиться к благотворительному марафону вподдержку бездомных животных и пробежатьсимволическую дистанцию 5 км. На финише участники смогут принять участие ввикторинах и конкурсах. Также будет проведен детский забег на 500 метров имастер-классы "Школы доброты", посвященные ответственному отношению к животным.12 июня, вторникНа автодроме Moscow Raceway пройдет2-й этап международного чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK(Russian Superbike Championship International CUP). Лучшие мотогонщики Россиибудут сражаться за звание чемпиона. В рамках гоночного уикенда в паддокеавтодрома разместятся развлекательные площадки и пройдут многочисленные шоу.Любители виртуозного вождения мотоцикла смогут поболеть за лучшего спортсмена всоревнованиях по мотоджимхане, брутальные райдеры выступят вместе с хрупкимивоздушными гимнастками, квадроциклы покажут, на что способна четырехколеснаятехника, и специально ко Дню России – пройдет дымовое шоу, в котором проявитсяфлаг нашей страны. Также пройдут тест-драйвы мотоциклов от лучшихпроизводителей мототехники, а также другие интересности.На сцене театра "Русская песня"состоится премьера спектакля "Слуга двух господ" режиссера Нины Чусовой. Это пьеса,известная и любимая по всем мире. Нищий, но предприимчивый провинциалТруффальдино поступает на службу сразу к двум господам, решив, что получать дважалования лучше, чем одно. Однако проблем в его жизни тоже стало вдвое больше.Стараясь скрыть, что работает сразу на двоих, Труффальдино попадает в чередунесуразных случаев, и так крепко запутывает всю историю, переплетая судьбы, чтовсе оказываются на пороге катастрофы. Ведь никто, даже сам слуга, недогадывается, что устроился на службу к двум возлюбленным, ищущим друг друга.В ГлавClub GreenConcert выступит группа Rise Against. Музыкантыиграют агрессивный, но мелодичный панк, посвящая свои песни борьбе засправедливость. Группа на сцене уже 19 лет. Поэтому хитов накопилось немало.Их-то музыканты и исполнят для своих поклонников и просто меломанов, неравнодушныхк панк-року.13 июня, средаВ Школе современной пьесы покажутспектакль "Этот ребенок". Отцы и дети, конфликтпоколений. Чего родители ждут от своих детей? Чего дети хотят отродителей? Легко говорить о любви, понимании и сочувствии. Но куда сложнее добитьсяэтого в реальной жизни. Эта постановка, которую играют очень молодые артисты, адресована всем поколениям. Здесьнет правых и виноватых. Здесь всем нужны папы и мамы. Даже тогда, когдакажется, что без них лучше. И здесь всем совершенно необходим и дорог "этотребенок".14 июня, четвергСостоится открытие Football Fest в Tesla Place. В период проведения чемпионата мира по футболу на площадке будетпроходить уникальная онлайн-трансляция матчей на огромном проекционном экране.Гостей ждет фееричное открытие с шоу-представлениями от звездных гостей,авторскими диджейскими сетами и after-party. Сообщается, что в самом вместительномспорт-баре в Москве посетителей ждет насыщенная развлекательная программа,концерты, интерактивные зоны и иммерсивные аттракционы. Будут представлены видеосправкиоб игроках и странах, за сборные которых они выступают, мастер-классы отбарберов, зона аквагрима, квесты и многое другое.