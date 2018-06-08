Британская компания по борьбе с пиратством MUSO опубликовала отчет, в котором отметила, что большинство потребителей нелегального контента делали это без всякого злого умысла и даже не из экономии. Люди попросту не могли найти легальный контент, поэтому скачивали его из торрентов и продолжали распространять.

Британская компания по борьбе с пиратством MUSO опубликовала отчет, в котором отметила, что большинство потребителей нелегального контента делали это без всякого злого умысла и даже не из экономии. Люди попросту не могли найти легальный контент, поэтому скачивали его из торрентов и продолжали распространять, сообщает Torrent Freak.Из тысячи британцев, опрошенных исследователями, 60 процентов признались, что пользовались торрент-трекерами для скачивания фильмов, телепередач и музыки.При этом 83 процента заявили, что перед тем, как зайти на торренты, они искали нужные им материалы в легальном поле, однако зачастую его там не было.Авторы проекта сделали вывод, что большинство потребителей нелегального контента – это бескорыстные "пираты", которые изначально не ставили себе цель нарушить авторское право.Представители MUSO выделили три причины пиратства: недоступность контента в легальной форме, сложность получения к нему доступа и слишком высокая цена. В процентном отношении эти три фактора распределились примерно поровну.При этом, как оказалось, почти 91 процент пиратов подписан за деньги на какой-нибудь легальный мультимедиа-сервис, от Apple Music до Netflix. Главный недостаток таких сервисах – в каждом из них есть какой-то один вид контента, нужный пользователю, а на торрентах есть сразу все. Именно поэтому проблема пиратства все еще не решена.