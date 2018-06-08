Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала в суд ходатайство о продлении испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному еще на один год.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подала в суд ходатайство о продлении испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному еще на один год.По решению Ленинского районного суда Кирова 8 февраля 2017 года Алексей Навальный был приговорен по делу о хищении средств у предприятия "Кировлес" к условному наказанию на срок 5 лет с испытательным сроком 1,5 года.Во ФСИН считают, что испытательный срок Навальному должен быть продлен до лета 2019 года. Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, в качестве обоснования ходатайства ведомство указало неоднократные нарушения со стороны Навального, за которые он был привлечен к административной ответственности.Ранее ФСИН уже неоднократно подавала подобные прошения, однако каждый раз суд отклонял их, не находя доводы службы обоснованными.