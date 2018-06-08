Российская волейболистка Любовь Соколова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Теперь 40-летняя двукратная чемпионка мира и Европы займет должность генерального менеджера женской команды краснодарского Динамо.

Российская волейболистка Любовь Соколова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Теперь 40-летняя двукратная чемпионка мира и Европы займет должность генерального менеджера женской команды краснодарского "Динамо".Напомним, что в 2016 году Соколова, которая также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр, уже принимала решение о завершении карьеры, но в декабре 2017-го вернулась в "Динамо"​​​."Я приняла решение окончательно завершить спортивную карьеру, — заявила Соколова, которую цитирует ТАСС. — Оглядываясь назад, я могу сказать, что полностью довольна той моей частью жизнь, которую я провела в волейболе. И я не собираюсь оставлять этот замечательный вид спорта. С 1 июля я начинаю работать в должности генерального менеджера женской команды "Динамо".