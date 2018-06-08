Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, сообщил, что оставляет свой пост, который он занимал с 2001 года.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, сообщил, что оставляет свой пост, который он занимал с 2001 года, передает ТАСС.По словам Вильфанда, приказ вышел 6 июня. "Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России", — сказал он, напомнив, что согласно закону предельный возраст директора НИИ может составлять 65 лет, а в особых случаях — по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя — достигать 70 лет, но не более.Также Вильфанд сообщил, что возглавит Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации Дмитрий Киктев, ранее занимавший должность заместителя директора по науке.