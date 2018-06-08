Исследователи угостили людей водой с различными вкусами и выяснили, какой из них помогал участникам принимать более рискованные решения.

Большинство людей вряд ли согласится попробовать на вкус прокисшее молоко. Между тем глоток такого напитка может разбудить аппетит к рискованным занятиям в будущем, выяснили учёные.Доктор Марианна Обрист (Marianna Obrist) и её коллеги из Сассекского университета изучали, как пять основных вкусов влияют на принятие рискованных решений.Напомним, что издавна считалось, что существует только четыре основных вкуса – солёный, сладкий, кислый и горький. В 2009 году четвёрку вкусов разнообразили пятым, который назвали умами (вкус высокобелковых веществ), что в переводе с японского языка означает "приятный вкус".В 2016 году учёные из Университета Орегона заявили, что существует ещё и шестой вкус. По их мнению, сложные углеводы, например, крахмал, имеют собственный вкус и должны быть выделены в отдельную категорию вкусовых ощущений.В ходе своей недавней работы британские учёные сделали несколько напитков: первый содержал обыкновенную минеральную воду, остальные – воду с добавлением солёного, сладкого, кислого, горького вкуса или вкуса умами. Затем напитками угостили 70 участников эксперимента.Сразу после этого испытуемые сыграли в видеоигру: им нужно было надуть воздушный шар, кликая по нему. В незамысловатой игре каждый клик приносил денежное вознаграждение. Правда, банк (собранные средства) уничтожался, если воздушный шар в итоге лопался.В результате оказалось, что люди, выпившие подслащённый напиток или воду со вкусом умами, выбирали более консервативные стратегии в игре. Их шары в конечном счёте лопались намного реже, чем у остальных.Те, кому достался кислый напиток, оказались самыми рискованными игроками, кликая на шар на 40 процентов больше времени, чем испытуемые, выпившие сладкий напиток.Специалисты повторили эксперимент с 71 участником из Вьетнама, где вкус умами более популярен. Тем не менее они получили тот же результат.Как сообщается в пресс-релизе, учёные впервые нашли эмпирические доказательства того, что кислые вкусы приводят к более рискованному поведению."Наше исследование показывает, что кислый вкус не провоцирует людей заниматься безрассудными рискованными занятиями, но он обладает некоторыми свойствами для изменения принятия рискованных решений и может побуждать людей, не склонных к риску, использовать новые возможности", — говорит Обрист.Впрочем, она не может ответить на вопрос, почему именно кислый вкус приводит к таким результатам. Между тем учёные знают, что наше чувство вкуса связано с целым рядом когнитивных эффектов, и в будущем исследователи хотели бы получше изучить связь более отважного поведения с кислым вкусом.По мнению специалистов, результаты могут говорить о том, что вкус может стать новым способом, помогающим справиться с проблемами психического здоровья. Например, кислая жевательная резинка может побудить людей с тревожными расстройствами стать более предприимчивыми.Также британские учёные рекомендуют людям профессий, где принятие рискованных решений может иметь серьёзные последствия (скажем, пилоты), уменьшать количество кислого в своём ежедневном рационе питания.Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Scientific Reports.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о создании виртуального лимонада и симуляторе вкусов. К слову, учёные также выяснили, что один и тот же ген позволяет нам чувствовать кислый вкус и сохранять равновесие. Кроме того, исследователи определили, что вкус можно "стереть", и при ожирении вкусовые ощущения значительно изменяются.