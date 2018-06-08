Андрей Захаров удостоен титула

Андрей Захаров удостоен титулаКостромской художник Андрей Захаров удостоен звания академика Российской академии художеств.Последний раз этот титул среди земляков получил Геннадий Ладыженский более ста лет назад.Андрей Захарова - художник-пейзажист. Его творчество относят к направлению импрессионизм. Художник родился в Ростове Великом, но живет и работает в Костроме.