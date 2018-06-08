В невероятную аварию попал владелец мотоцикла Yamaha YZF-R1 Limited Edition - ему перегородила дорогу охотничья собака, а после вылета на обочину его перепрыгнул олень, при этом едва не задев шлем. Закрепленная на нем камера сняла момент ДТП.

В невероятную аварию попал владелец мотоцикла Yamaha YZF-R1 Limited Edition — ему перегородила дорогу охотничья собака, а после вылета на обочину его перепрыгнул олень, при этом едва не задев шлем. Закрепленная на нем камера сняла момент ДТП.Преследовавший парнокопытное пес, судя по всему, настолько вошел в раж, что не услышал рева мотоцикла за спиной, а сам байкер не успел сбросить скорость перед выскочившим на дорогу животным. После столкновения Yamaha съехала на обочину и сбросила седока, и именно в этот момент над головой мотоциклиста пролетел убегавший от собаки олень.О состоянии собаки ничего не сообщается, сам байкер вышел из аварии без травм, а вот его железный конь получил повреждения. Молодой человек посетовал на то, что хозяева пса не торопятся оплатить ему ремонт.