Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в Большую
восьмерку. В Москве к приглашению отнеслись скептически – Кремль давно
переключился на другие форматы.
Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в "Большую
восьмерку". В Москве к приглашению отнеслись скептически – Кремль давно
переключился на другие форматы.
Президенту США не хватает присутствия России на саммите G7, который проходит в
канадском Квебеке. Отсутствие российской делегации за круглым столом удивило
Дональда Трампа, и он рекомендовал присутствующим исправить ситуацию.
"Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректно
говорить – но нам надо управлять миром. И если G7, которая была раньше G8,
выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом
переговоров", – сказал президент США журналистам.