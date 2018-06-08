Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в Большую восьмерку. В Москве к приглашению отнеслись скептически – Кремль давно переключился на другие форматы.

Дональд Трамп считает, что Россия должна вернуться в "Большуювосьмерку". В Москве к приглашению отнеслись скептически – Кремль давнопереключился на другие форматы.Президенту США не хватает присутствия России на саммите G7, который проходит вканадском Квебеке. Отсутствие российской делегации за круглым столом удивилоДональда Трампа, и он рекомендовал присутствующим исправить ситуацию."Нравится вам или нет – и это может быть политически некорректноговорить – но нам надо управлять миром. И если G7, которая была раньше G8,выгнала Россию, она должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столомпереговоров", – сказал президент США журналистам.