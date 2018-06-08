Сегодня Игорь Крутой – один из самых востребованных и высокооплачиваемых композиторов страны. Недвижимость в Америке, дорогие рестораны – все это он заработал собственным талантом. Но богат он был не всегда. И сегодня то время вспоминает с иронией.

Сегодня Игорь Крутой – один из самых востребованных и высокооплачиваемых композиторов страны. Недвижимость в Америке, дорогие рестораны – все это он заработал собственным талантом. Но богат он был не всегда. И сегодня то время вспоминает с иронией."В наше время были сложности даже просто с тем, чтобы попасть в город Москву и получить в нем прописку, чтобы здесь официально существовать, и участковый не забрал в отделение, – вспоминает Крутой. – Первую квартиру я снимал на Водном стадионе, потом вовремя не заплатил, и меня выгнали".После того, Крутой оказался на улице, ему пришлось несладко. "На Кузнецком мосту мы снимали квартиру с Сашей Серовым, – улыбается он. – А потом Евгений Леонов и Валентина Толкунова попросили в исполкоме, и мне дали комнату в трехкомнатной коммунальной квартире. Это была моя первая собственная жилплощадь на Речном вокзале. У соседки, пожилой женщины, было две комнаты. Одну из них снял Саша Серов. А потом ко мне из Украины в Москву мама приехала. А дальше так получилось, что квартира, в которой я получил комнату в коммуналке, после смерти единственной соседки стала полностью моей квартирой. А маме я купил двушку. Со временем в Москву переехала и моя сестра"."Все было, начиная от жилищных проблем и заканчивая многими другими. Мы и ночами работали, но денег не всегда хватало даже на такси до дома доехать, и мы пешком шли. Приходилось экономить на еде, есть полуфабрикаты, пельмени и сосики. Но потом, потихоньку, полегоньку – все встало на свои места. Наверное, если бы не прошел это жизненное сопротивление, может, ничего бы и не получилось Если бы тогда мне сказали, что все так сложится, как сейчас, я бы не поверил", – цитирует Игоря Крутого газета