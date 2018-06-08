Чиновники не убрали за собой? Жители улицы совхоз Вышка возмущены действиями властей. Всю зиму на поле рядом с их домами городские службы свозили снег, который убирали с улиц Владимира. По весне снежные горы растаяли, а мусор остался. Теперь отходы зарастают травой. Очистят ли зелёную территорию от мусора и грязи, расскажут мои коллеги.

Чиновники не убрали за собой? Жители улицы совхоз Вышка возмущены действиями властей. Всю зиму на поле рядом с их домами городские службы свозили снег, который убирали с улиц Владимира. По весне снежные горы растаяли, а мусор остался. Теперь отходы зарастают травой. Очистят ли зелёную территорию от мусора и грязи, расскажут мои коллеги.На первый взгляд – это зелёное поле. Однако если присмотреться внимательно на нём полно мусора. Такая ситуация здесь впервые рассказывает Ирина Фатехова и виноваты в ней городские службы, считает женщина. Всю зиму Камазы свозили на это поле снег, который убирали с городских улиц. Весной снег растаял, а мусор остался.Ирина Фатехова, житель улицы совхоз Вышка: "Я как человек, который "за" природу, не хочу, чтобы гнило здесь всё на поле. Здесь раньше такого не было. Это же не городская свалка, чтобы сюда мусор вывозить. Привезли снег, он растаял, но после себя нужно убирать".Во время дождей реки с мусором текут к домам жителей улицы совхоз Вышка. А проживает в частном секторе не много, не мало, около 300 человек. Досаждает и ветер. Когда он дует - отходы летят прямо в огороды собственников.Светлана, житель улицы совхоз Вышка: Снег растаял, и весь мусор подуло сюда.- Мусор не убирали?- Нет. Они его так и оставили, то есть, снег растаял, а мусор осталсяЕкатерина, житель улицы совхоз Вышка: "Мусор, грязь, остатки металлолома валялись, бумага, всё подряд".Жители писали в администрацию Ленинского района, безрезультатно. Обращались и к руководству кооператива Вышка. Там заявляют повлиять на ситуацию они не в силах.Евгений Орлов, представитель СПК Вышка: "Я не могу ничего пояснить. Здесь долевая собственность, здесь земля не наша.- Вот поле которое?- Да.Людмила, житель улицы совхоз Вышка: "На нас никто не обращает внимание. У нас депутат ни разу здесь не была, и не разу не проверила, как и что..."Обратились жители и к руководству города. О проблеме сообщили на сайте Мой Владимир. РФ. В июне пришёл ответ – проблема решена. Жители получили и фотографии, где видно, что поле действительно убирали от мусора. Однако, по словам жителей, почистили только один участок, недалеко от дороги, вглубь зелёной поляны никто не заходил. А найти там можно много всего интересного.- Столько окурков. Вот тут люди никак не могли в поле курить. Откуда они появились? Пожалуйста, полиэтилен, он никогда не сгниёт, вот он. Теперь всю жизнь будет здесь валяться.В мэрии заявляют, на своём участке, там, где складировали снег, они уборку мусора провели. Всё остальное - зона ответственности собственников этой территории.Нина Куликова, зам. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Поле, которое находится напротив дома по Нижней Дуброва 52, оно достаточно большое и принадлежит двум собственникам, это СПК "Вышка" и ВЗПО "Техника". За мусор, который находится на этой территории отвечают собственники этой земли".Ну, а если собственники земли на контакт с жителями не идут, то гражданам необходимо обратиться либо к городским экологам, либо в комиссию административно-технического надзора. По заявлениям жителей сотрудники этих структур проведут проверку. Если мусор обнаружат, вынесут предписание, а в конечном итоге могут и оштрафовать владельцев поля за пренебрежительное отношение к природе.