Представители музыкального сервиса Deezer провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди после 30 лет перестают интересоваться новой музыкой и искать ее. В этом возрасте люди начинают объяснять потерю интереса тем, что информации слишком много.

Представители музыкального сервиса Deezer провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди после 30 лет перестают интересоваться новой музыкой и искать ее. В этом возрасте люди начинают объяснять потерю интереса тем, что информации слишком много, сообщает Business Insider.Почти 60 процентов слушателей за 30, опрошенных сотрудниками Deezer, заявили, что уже довольно давно слушают одни и те же песни, а еще 25 процентов отметили, что слушают музыку определенных жанров и не собираются искать что-то новое.Интересно, что при этом 47 процентов участников опросов заявили, что хотели бы тратить больше времени на поиски новой музыки.Сотрудники Deezer выяснили, что пиковый возраст для прослушивания и поиска новой музыки – 24 года. Шестьдесят четыре процента опрошенных рассказали, что находят по пять новых артистов в месяц, а 75 процентов заявили, что слушают более 10 новых песен в неделю.По словам редактора Deezer Адама Рида, у многих слушателей за 30 не хватает времени на поиск новой музыки из-за детей и работы.