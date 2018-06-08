Представители музыкального сервиса Deezer провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди после 30 лет перестают интересоваться новой музыкой и искать ее. В этом возрасте люди начинают объяснять потерю интереса тем, что информации слишком много.
Представители музыкального сервиса Deezer провели исследование, в ходе которого выяснили, что люди после 30 лет перестают интересоваться новой музыкой и искать ее. В этом возрасте люди начинают объяснять потерю интереса тем, что информации слишком много, сообщает Business Insider.
Почти 60 процентов слушателей за 30, опрошенных сотрудниками Deezer, заявили, что уже довольно давно слушают одни и те же песни, а еще 25 процентов отметили, что слушают музыку определенных жанров и не собираются искать что-то новое.
Интересно, что при этом 47 процентов участников опросов заявили, что хотели бы тратить больше времени на поиски новой музыки.
Сотрудники Deezer выяснили, что пиковый возраст для прослушивания и поиска новой музыки – 24 года. Шестьдесят четыре процента опрошенных рассказали, что находят по пять новых артистов в месяц, а 75 процентов заявили, что слушают более 10 новых песен в неделю.
По словам редактора Deezer Адама Рида, у многих слушателей за 30 не хватает времени на поиск новой музыки из-за детей и работы.