После смерти беглого депутата Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка обратилась в суд. Также оперная дива наняла адвокатов, для себя и маленького сына Ивана.

После смерти беглого депутата Дениса Вороненкова опернаяпевица Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств ксуществованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить своематериальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артисткаобратилась в суд. Также оперная дива наняла адвокатов, для себя и маленькогосына Ивана.Отметим, что Максаковой есть за что бороться – по некоторымданным состояние Вороненкова оценивается в миллиард рублей. В наследственнуюмассу входят: роскошный особняк в Подмосковье и несколько квартир в престижныхрайонах Москвы.А еще по имеющейся информации у Дениса имелись апартаменты заграницей– во Франции и США, стоимостью десятки миллионов долларов. Кроме этого,потенциальные наследники начали борьбу за три машина-места экс-депутата, а такжеколлекцию дорогих часов и ювелирных украшений.К сожалению для Максаковой, быстро забрать унаследованное отпогибшего мужа не получится. Во-первых, Воронков не оставил завещания, а во-вторых,помимо Марии с сыном на свою долю рассчитывают дети Вороненкова от второй женыЮлии – Николай и Ксения, дочь беглого депутата от первого брака Екатерина, атакже родная мать Дениса Людмила Николаевна.Ситуация певицы осложняется тем, что за два года брака с нейВороненков не нажил крупных объектов недвижимости, а то, что приобреталось доэтого Денис оформлял на бывшую супругу Юлию, которая, после смерти депутата, негорит желанием делиться.По некоторым данным претенденты разделились на два лагеря. Содной стороны Юлия и ее дети, а с другой Максакова с сыном, свекровью, первойсупругой и падчерицей, сообщает телепрограмма "ЧП. Расследование" телеканалаНТВ.