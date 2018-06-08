После смерти беглого депутата Дениса Вороненкова оперная
певица Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к
существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое
материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка
обратилась в суд. Также оперная дива наняла адвокатов, для себя и маленького
сына Ивана.
После смерти беглого депутата Дениса Вороненкова оперная
певица Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к
существованию, по крайней мере она так заявляет. Чтобы поправить свое
материальное положение и получить то, что ей и причитается по закону, артистка
обратилась в суд. Также оперная дива наняла адвокатов, для себя и маленького
сына Ивана.
Отметим, что Максаковой есть за что бороться – по некоторым
данным состояние Вороненкова оценивается в миллиард рублей. В наследственную
массу входят: роскошный особняк в Подмосковье и несколько квартир в престижных
районах Москвы.
А еще по имеющейся информации у Дениса имелись апартаменты заграницей
– во Франции и США, стоимостью десятки миллионов долларов. Кроме этого,
потенциальные наследники начали борьбу за три машина-места экс-депутата, а также
коллекцию дорогих часов и ювелирных украшений.
К сожалению для Максаковой, быстро забрать унаследованное от
погибшего мужа не получится. Во-первых, Воронков не оставил завещания, а во-вторых,
помимо Марии с сыном на свою долю рассчитывают дети Вороненкова от второй жены
Юлии – Николай и Ксения, дочь беглого депутата от первого брака Екатерина, а
также родная мать Дениса Людмила Николаевна.
Ситуация певицы осложняется тем, что за два года брака с ней
Вороненков не нажил крупных объектов недвижимости, а то, что приобреталось до
этого Денис оформлял на бывшую супругу Юлию, которая, после смерти депутата, не
горит желанием делиться.
По некоторым данным претенденты разделились на два лагеря. С
одной стороны Юлия и ее дети, а с другой Максакова с сыном, свекровью, первой
супругой и падчерицей, сообщает телепрограмма "ЧП. Расследование" телеканала
НТВ.