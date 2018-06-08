Актер и по совместительству художественный руководитель Табакерки, а также Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал отказ учебного заведения в наборе абитуриентов в этом году. По словам, артиста это связано с предстоящими изменениями в учебном процессе.

Актер и по совместительству художественный руководитель"Табакерки", а также Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировалотказ учебного заведения в наборе абитуриентов в этом году. По словам, артиста это связанос предстоящими изменениями в учебном процессе.Машков опубликовал свое обращение в группе колледжа всоциальной сети "Вконтакте". "В связи споявившейся информацией, сообщаю. Всегда в финале долгого отбора ребят вколледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим ипоследним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, поизвестным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя",– обратился к детям Владимир.Также он подчеркнул, что не мог видеть поступающих ребят,поэтому не в праве отдавать кому-либо предпочтение. "Решить чью-то судьбу былобы крайне безответственно", – добавил артист.Ниже Машков отметил – ему необходимо время для того, чтобыразобраться во всем, что происходит в учебном заведении. Также он понимает, чтоучебный процесс требует изменения и адаптации. "Набирать сейчас новый курс безясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой", – подчеркнулВладимир, и пообещал, что результаты уже пройденных просмотров учтут прирешении вопроса о зачислении в будущем году.Отметим, что новость о приостановке работы школы имени ОлегаТабакова шокировала абитуриентов. Девятиклассник из Новосибирска, который былвыбран преподавателями колледжа для поступления в этом году, оказался внепростой ситуации."Колледж Олега Павловича Табакова был единственным,выдающимся колледжем, где ученик после девятого класса может уже в 16 летзаниматься театральной деятельностью. Щепкинское, Щукинское, МХАТ и другиевысшие учебные заведения принимают только после 11 класса", —цитирует юношу телеканалПодросток отметил, что из-за несвоевременного информированиябудущих учащихся администрацией заведения многие школьники потеряли деньги. Дело втом, что абитуриенты узнали об отмене набора только 7 июня. Молодой человекпосетовал, что уже купил дорогие билеты в Москву, которые не подлежатвозврату.