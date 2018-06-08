Актер и по совместительству художественный руководитель
Табакерки, а также Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал
отказ учебного заведения в наборе абитуриентов в этом году. По словам, артиста это связано
с предстоящими изменениями в учебном процессе.
Актер и по совместительству художественный руководитель
"Табакерки", а также Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал
отказ учебного заведения в наборе абитуриентов в этом году. По словам, артиста это связано
с предстоящими изменениями в учебном процессе.
Машков опубликовал свое обращение в группе колледжа в
социальной сети "Вконтакте". "В связи с
появившейся информацией, сообщаю. Всегда в финале долгого отбора ребят в
колледж лично набирал Олег Павлович Табаков. Его решение было определяющим и
последним. Но, к сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по
известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя",
– обратился к детям Владимир.
Также он подчеркнул, что не мог видеть поступающих ребят,
поэтому не в праве отдавать кому-либо предпочтение. "Решить чью-то судьбу было
бы крайне безответственно", – добавил артист.
Ниже Машков отметил – ему необходимо время для того, чтобы
разобраться во всем, что происходит в учебном заведении. Также он понимает, что
учебный процесс требует изменения и адаптации. "Набирать сейчас новый курс без
ясного понимания дальнейших перспектив будет простой формалистикой", – подчеркнул
Владимир, и пообещал, что результаты уже пройденных просмотров учтут при
решении вопроса о зачислении в будущем году.
Отметим, что новость о приостановке работы школы имени Олега
Табакова шокировала абитуриентов. Девятиклассник из Новосибирска, который был
выбран преподавателями колледжа для поступления в этом году, оказался в
непростой ситуации.
"Колледж Олега Павловича Табакова был единственным,
выдающимся колледжем, где ученик после девятого класса может уже в 16 лет
заниматься театральной деятельностью. Щепкинское, Щукинское, МХАТ и другие
высшие учебные заведения принимают только после 11 класса", —цитирует юношу телеканал
.
Подросток отметил, что из-за несвоевременного информирования
будущих учащихся администрацией заведения многие школьники потеряли деньги. Дело в
том, что абитуриенты узнали об отмене набора только 7 июня. Молодой человек
посетовал, что уже купил дорогие билеты в Москву, которые не подлежат
возврату.