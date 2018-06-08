Впервые с 2015 года на рынке массовых новостроек Москвы отмечается устойчивое сокращение объема предложения.

Так уж сложилось на российском рынке недвижимости, что лидирующие позиции по объемам предложения всегда занимали недорогие сегменты жилья. Как объясняют эксперты компании "Инком-Недвижимость", это связано с тем, что недорогую квартиру намного легче купить, нежели дорогую недвижимость.Но в последние месяцы наблюдается несколько парадоксальная ситуация. Впервые с 2015 года на рынке массовых новостроек Москвы отмечается устойчивое сокращение объема предложения. Три квартала подряд эксперты компании "Метриум" фиксируют сокращение числа квартир, представленных в продаже в столице. За это время объем предложения уменьшился на 18% и достиг 17800 квартир.По данным аналитиков, в I квартале 2018 года число квартир в продаже в новостройках массового сегмента Москвы сократилось, по сравнению с IV кварталом 2017 года на 7%. Схожая динамика наблюдалась в IV квартале 2017 года, когда объем предложения уменьшился на 8%, а также во III квартале прошлого года — минус 4%.Таким образом, за прошедшие девять месяцев число квартир массового сегмента в реализации снизилось с 21600 до 17800, то есть сразу на 18%. Как уже было сказано выше, эта динамика наблюдается впервые за последние три с половиной года. До конца прошлого года предложение новостроек стандарт- и комфорт-класса лишь увеличивалось.Сократился и объем предложения по суммарной площади объектов в продаже. Если в июне 2017 года он достигал 1,22 млн кв. м, то в марте 2018 года этот показатель снизился до 1,05 млн кв. м. Интересно, что по количеству проектов массового сегмента и корпусов в них объем предложения не сокращается, а все еще увеличивается.Есть еще одна интересная тенденция. Так, за первые три месяца 2018 года в Москве было заключено почти столько же договоров долевого участия (во всех сегментах рынка), сколько за I квартал 2017 года — порядка 10400 договоров долевого участия (ДДУ).При этом за весь период снижения объема предложения массовых новостроек спрос только увеличивался, отмечают эксперты"Метриум". За последние три квартала количество квартир в продаже ежемесячно сокращалось в среднем на 2%, а число заключаемых ДДУ росло в среднем на 5%.По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, поскольку количество квартир в продаже сокращается, а число проектов увеличивается, можно констатировать, что конкуренция остается все еще на очень высоком уровне.Во многих жилых комплексах сохраняются значительные нераспроданные объемы, идет их активное пополнение новыми корпусами. Поэтому рекордно высокая активность покупателей, которую мы наблюдаем со второй половины 2017 года, пока не изменила принципиально баланс между спросом и предложением. Тем не менее наметившееся уменьшение числа квартир в продаже все же предвещает оздоровление ситуации на рынке, — резюмирует эксперт.