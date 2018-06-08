На конференции Государство и благотворители: вместе к общей цели премьер-министру Дмитрию Медведеву подарили дневник добрых дел, который тот пообещал заполнять.

На конференции "Государство и благотворители: вместе к общей цели" премьер-министру Дмитрию Медведеву подарили "дневник добрых дел", который тот пообещал заполнять, передает ТАСС.Участница конференции рассказывала о благотворительном проекте в Казани: школьникам раздают специальные красочные дневники, где они могут вести отчет о благотворительных проектах, в которых они участвуют, и просто о добрых делах. Такие дневники она передала премьеру и вице-премьеру Татьяне Голиковой."Спасибо, я возьму с собой, буду заполнять", — сказал Медведев, принимая подарок.