Телеведущая Регина Тодоренко принимает поздравления. Звезда пришла
на премию Муз-ТВ в роскошном наряде, который подчеркнул округлый живот.
Телеведущая Регина Тодоренко принимает поздравления. Звезда пришла
на премию "Муз-ТВ" в роскошном наряде, который подчеркнул округлый живот.
Регина с удовольствием позировала фотографам на красной
дорожке мероприятия. Красотка была облачена в белое платье с открытыми плечами и
анималистичным принтом. Пышная юбка подчеркнула изменившиеся формы звезды.
Присутствующие на премии журналисты telegram-канала Super накинулись на Тодоренко
с вопросом: "А можно уже вас поздравлять?". На что знаменитость с улыбкой ответила:
"Да, конечно, поздравляйте меня".
Слухи о беременности Регины ходят уже давно. Правда, ни о беременности,
ни о любимом мужчине Тодоренко предпочитает не говорить.
Добавим, что вначале 2018 года в СМИ обсуждалась информация
об интрижке телеведущей с певцом Владом Топаловым. Однако тогда знаменитости
утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.
Напомним, сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" в
Москве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация".
Ведущими шоу стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сцену
выйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак,
группа "Руки вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, Валерий
Меладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы приготовили много
сюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидят
популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.