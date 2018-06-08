Телеведущая Регина Тодоренко принимает поздравления. Звезда пришла на премию Муз-ТВ в роскошном наряде, который подчеркнул округлый живот.

Телеведущая Регина Тодоренко принимает поздравления. Звезда пришлана премию "Муз-ТВ" в роскошном наряде, который подчеркнул округлый живот.Регина с удовольствием позировала фотографам на краснойдорожке мероприятия. Красотка была облачена в белое платье с открытыми плечами ианималистичным принтом. Пышная юбка подчеркнула изменившиеся формы звезды.Присутствующие на премии журналисты telegram-канала Super накинулись на Тодоренкос вопросом: "А можно уже вас поздравлять?". На что знаменитость с улыбкой ответила:"Да, конечно, поздравляйте меня".Слухи о беременности Регины ходят уже давно. Правда, ни о беременности,ни о любимом мужчине Тодоренко предпочитает не говорить.Добавим, что вначале 2018 года в СМИ обсуждалась информацияоб интрижке телеведущей с певцом Владом Топаловым. Однако тогда знаменитостиутверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.Напомним, сегодня, 8 июня, в СК "Олимпийский" вМоскве состоялось открытие премии МУЗ-ТВ 2018 "Трансформация".Ведущими шоу стали Максим Галкин, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак. На сценувыйдут: Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ани Лорак,группа "Руки вверх!", LOBODA, Ольга Бузова, A’Studio, ВалерийМеладзе, Тимати, Джиган и многие другие. Организаторы приготовили многосюрпризов: зрители не только услышат хиты любимых артистов, но и увидятпопулярных исполнителей в самых неожиданных амплуа.