Информация, будто 7 июня российские ВКС нанесли удар по населенному пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб, не соответствует действительности. Бой в этом районе шел, добавляют военные, но это было столкновение террористов из Джебхат ан-Нусры (Запрещена в России) с группировкой Джейш аль-Ахрар, в котором применялась тяжелая артиллерия.

Информация, будто 7 июня российские ВКС нанесли удар по населенному пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб, не соответствует действительности, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Бой в этом районе шел, добавляют военные, но это было столкновение террористов из "Джебхат ан-Нусры" (Запрещена в России) с группировкой "Джейш аль-Ахрар", в котором применялась тяжелая артиллерия.Ранее ряд СМИ распространил сообщение печально известной организации "Белые каски" и "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", что российские ВКС якобы нанесли удар по поселку Зардана. Его жертвами стали 38 человек.