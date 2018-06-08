Денис Клявер стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Популярный исполнитель откровенно рассказал о романе с певице Евой Польной и смерти отца, юмориста Ильи Олейникова.

Денис Клявер стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный исполнитель откровенно рассказал о романе с певице Евой Польной и смерти отца, юмориста Ильи Олейникова.В настоящее время Денис Клявер женат в третий раз. Супруга Ирина подарила ему в 2013 году сына Даниэля. От предыдущего брака у артиста есть 17-летний сын Тимофей. Не так давно стало известно, что у Клявера есть 13-летняя дочь Эвелин. Дочь ему родила популярная певица Ева Польна. Интересно, что певица на протяжении многих лет скрывала, кто является отцом ее наследницы, однако конец секрету положил именно Денис.Когда Польна узнала. что Клявер раскрыл ее тайну, то очень расстроилась. Однако сейчас бывшие влюбленные находятся в хороших отношениях. "Папа знал о Еве Польне и нашем романе, маме не сказал. Наш роман с Евой – это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелина. Мне было очень тяжело. Моя вина только в том, что я ее разлюбил. Мы были слишком разные, оба очень яркие", – констатировал Денис Клявер.Певец отметил, что его отец Илья Олейников души не чаял в своих внуках. "Папа не любил чужих детей, зато своих обожал. С внуками мог много возиться, наверно компенсировал то время, когда был все время на гастролях, пока я рос", – сделал вывод певец.Актер, телеведущий и композитор Илья Олейников скончался 11 ноября 2012 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Денис старался быть рядом с отцом как можно больше и дольше. "Он боролся до последнего, снимался. Его же в больницу увезли со съемочной площадки. Я был рядом. У него был ослабленный организм, в итоге сердце не справилось. Мы до сих пор тяжело переживаем всей семьей", – признался Денис Клявер.