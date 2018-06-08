Чтобы предупредить отпускников, спортсменов, артистов, болельщиков - всех, планирующих в ближайший месяц (и до конца лета) перемещаться в различные точки России и мира по воздуху, мы обратились за разъяснениями в пресс-службы московских аэропортов.

В Москве неожиданно наступило лето. На всем нашем полушарии, безусловно, тоже. Но в условиях приближающегося чемпионата мира по футболу Москва и еще несколько городов России, где будут проходить матчи, интересуют нас значительно больше.Тем более, что, во-первых, лето действительно наступило, что автоматически означает начало школьных каникул и поры отпусков. Во-вторых, на лето приходится значительное количество конференций, съездов, симпозиумов, а также театральных и кинофестивалей.Сообразуясь с элементарной логикой, конец мая — это сигнал аэропортам, что пора переходить на работу с полной, а то и повышенной нагрузкой. Между тем, жалобы на несправляющиеся с пассажиропотоком аэропорты появились в социальных сетях 1 июня. Буквально.Одни пассажиры писали: "Если вы в ближайшее время вылетаете из Внукова (особенно удобными рейсами в 10-12 утра), то приезжайте сильно заранее. Огромные очереди на регистрацию (хорошо тем, кто без багажа) и на паспортный контроль. При том на паспортном контроле открыты практически все кабины в линии, но простоять больше часа в каждой очереди — реально. А поскольку сегодня началось лето, то плач детей, которым рыдающая мама говорит, что мы не летим, потому что не успеваем, мяуканье одуревших питомцев, громкие крики: "Пропустите меня, у меня посадка заканчивается!" И ответ сплоченной очереди: "Мы тоже опаздываем" разбиваются о непоколебимо спокойных сотрудников: "Надо было приезжать заранее!" Одна милая девушка снисходительно заметила: "В шесть утра у нас очередей не было".Другие сообщали, что "в пять утра очередь на подъезд к терминалам Е и D в Шереметьево растянулась на несколько километров и отняла почти 40 минут и кучу нервов". А компания "Аэрофлот" стала очень жестко следить за таймингом посадки, в результате чего несколько человек одновременно сообщили, что их не пустили в самолет, поскольку они подошли к выходу за 20 минут до взлета. В результате всем "не успевшим" на посадку пришлось приобретать билеты на следующие рейсы. При этом ЧМ-2018 еще не начался. Конечно, в Россию уже прибывают первые команды и поклонники спорта, но основная часть футбольного десанта спустится на российскую землю на следующей неделе.Чтобы предупредить отпускников, спортсменов, артистов, болельщиков — всех, планирующих в ближайший месяц (и до конца лета тоже) перемещаться в различные точки России и мира по воздуху, мы обратились за разъяснениями в пресс-службы московских аэропортов и компанию "Аэрофлот".Ответы были получены только от начальника пресс-службы Дирекции по связям с общественностью АО "Международный аэропорт Шереметьево" Романа Гениса. Роман Генис обстоятельно ответил на следующие вопросы: будут ли вводится дополнительные ограничения на подъезд к терминалам во время ЧМ-2018? Чем вызваны очереди? Как аэропорт планирует справляться с пассажиропотоком в режиме ЧМ? Насколько заранее рекомендуется сегодня прибывать в аэропорт, чтобы успеть на посадку?"Введение дополнительных ограничений на подъезде к терминалам Шереметьево на период проведения ЧМ-2018 не планируется. Случаи возникновения очередей на въездах на привокзальную площадь и на входах в терминалы являются единичными. Для обеспечения оперативности и высокого качества обслуживания пассажиров, в том числе в период ЧМ-2018, Шереметьево провел комплексную модернизацию сервисной среды и дорожно-транспортной инфраструктуры. В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 для удобства ориентирования пассажиров и гостей Шереметьево разместил у входов в терминал D навигационные указатели с названиями авиакомпаний и провел работу по обозначению сквозной нумерацией колонн на привокзальных площадях терминалов F, Е, D в зонах прилета.Навигационные знаки содействуют перераспределению и оптимизации пассажиропотока, что ведет к сокращению очередей и времени досмотра при входе в терминал D. Порядковое обозначение уличных колонн позволит пассажирам и гостям максимально точно определять свою локацию на привокзальных площадях. Это позволит указать конкретное местонахождение клиента, например, при заказе такси или назначить встречу в определенном месте.В преддверии ЧМ-2018 в Шереметьево организована служба по координации деятельности в пункте пропуска (Служба). Новое подразделение создано для совершенствования обслуживания пассажиров международных рейсов и сокращения времени прохождения формальностей на пунктах пропуска через государственную границу.Для предупреждения возникновения очередей, удобного и оперативного прохождения паспортного контроля сотрудники Службы при необходимости равномерно распределяют потоки в местах ожидания контроля и оказывают пассажирам необходимую помощь.На период проведения чемпионата мира по футболу прохождение таможенного и пограничного контроля в Шереметьево будет организовано непосредственно в ВИП-залах, что предоставит пассажирам ВИП-категорий возможность комфортного и оперативного прохождения всех аэропортовых формальностей.Для оказания всесторонней помощи прибывающим в Шереметьево гостям и участникам ЧМ-2018 начали работу 280 волонтеров Оргкомитета «Россия-2018» и 520 городских волонтеров Москвы программы гостеприимства.Одним из элементов программы подготовки к ЧМ-2018 является создание единого парковочного пространства, которое включает открытие новых обустроенных парковок с дифференцированной системой тарифов в зависимости от удаленности от пассажирских терминалов. Расширение сети парковок с дифференцированной системой тарифов результативно перераспределяет транспортные потоки на подъездах к аэропорту и обеспечивает оперативное комфортное прибытие и убытие пассажиров на автотранспорте.Для снижения нагрузки на въезды в Южный терминальный комплекс Шереметьево Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с международным аэропортом Шереметьево завершили строительство и открыли разворот на Шереметьевском шоссе на участке между гостиницей Novotel и въездом на привокзальную площадь Терминалов D, E и F.Разворотная петля позволяет перенаправить транзитные потоки автотранспорта, использующего привокзальную площадь терминалов D, E и F для разворота при съезде с трассы М11 "Москва–Санкт-Петербург" в сторону Ленинградского шоссе, и создает дополнительную удобную возможность использования въезда к Терминалу D, расположенного на Шереметьевском шоссе при движении в сторону Ленинградского шоссе.В преддверии ЧМ-2018 оператор головного участка платной скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (М-11) ООО "СЗКК" открыл новый пункт пропуска для съезда с трассы (ПВП Шереметьево 1) к северной зоне Международного аэропорта Шереметьево и Терминалу B. Новый пункт пропуска разгрузит уже существующий съезд к терминалам D, E и F.Открытие терминала B в значительной степени перераспределит пассажиропоток между Южным и Северным комплексами, снизит нагрузку на дорожную сеть за счет перенаправления потоков личного транспорта пассажиров, автомобилей такси и сотрудников. В период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 авиакомпания Аэрофлот и Шереметьево рекомендуют пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за два с половиной часа до времени вылета, для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей. Авиакомпания также напоминает, что посадка на борт воздушного судна осуществляется в строгом соответствии со временем, указанным в посадочном талоне".Что касается Внуково, на сайте в разделе "все новости" на первой странице отмечается, что "Международный аэропорт Внуково готов к обслуживанию всех". В частности, в аэропорту "в зоне паспортного контроля дополнительно установили 45 стационарных кабин: на вылете 19 кабин паспортного контроля (КПК) и 26 КПК на прилете. Также была существенно расширена таможенная зона: дополнительно открыты 2 "зеленых" коридора и один "красный" для прохода прилетающих пассажиров. Все зоны оборудованы техническими средствами в соответствии с требованиями контрольных органов. Также прошло дооснащение зоны внутренних воздушных линий дополнительным оборудованием для досмотра. В рамках подготовки к чемпионату был увеличен штат сотрудников аэропорта, в частности, работников службы авиационной безопасности, отдела организации обслуживания маломобильных пассажиров, службы обработки багажа, а также сотрудников, обслуживающих пассажиров на стойках регистрации".В этом же сообщении утверждается, что "была обновлена привокзальная площадь аэропорта: полностью заменено асфальтобетонное покрытие и произведена замена бортового камня протяженностью 8 тыс. погонных метров". Однако при изучении других новостей на других страницах сайта можно обнаружить информацию, что "Подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А) будет полностью закрыт для всех видов частного транспорта, а также автомобилей таксомоторных компаний. Въезд с Боровского шоссе в сторону аэропорта Внуково будет также закрыт. С Боровского шоссе к терминалу А аэропорта Внуково можно проехать с ул. Центральная. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться напротив гостиницы Double Tree by Hilton". Есть и еще одна новость. О том, что "Аэропорт настоятельно рекомендует планировать время приезда заранее, а также пользоваться услугами общественного транспорта и поездами "Аэроэкспресс". Автобусная остановка перенесена с привокзальной площади на ул. 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу".На вопрос, на сколько заранее придется приехать в аэропорт и зачем была обновлена привокзальная площадь, если проезд на нее запрещен, ответа не нашлось.На сайте аэропорта Домодедово в разделе "Новости пассажирам и посетителям" никакой информации в связи с открытием чемпионата миру по футболу нет вообще.