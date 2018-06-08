Врачи Вересаевской больницы провели уникальную операцию и спасли пациентку с сахарным диабетом, которой грозила ампутация ноги. Хирургам удалось восстановить поврежденные сосуды с помощью особого метода, и теперь у сотен пациентов с таким же диагнозом появилась надежда.

Врачи Вересаевской больницы провели уникальную операцию и спасли пациентку с сахарным диабетом, которой грозила ампутация ноги. Хирургам удалось восстановить поврежденные сосуды с помощью особого метода, и теперь у сотен пациентов с таким же диагнозом появилась надежда.Рентген-операционная больницы Вересаева: здесь каждый день спасают больных с инфарктами и инсультами. Но для этой пациентки пришлось срочно созвать большую мультидисциплинарную бригаду.Сосудистые, эндоваскулярные хирурги, специалисты по гнойной инфекции и эндокринологи — только вместе они могли решить, как именно оперировать, чтобы женщине, у которой началась гангрена в пальцах ступни, сохранить ногу. Определить тактику помогло ультразвуковое ангиосканирование — самый современный метод диагностики."Было выявлено закрытие крупных сосудов на бедре и на голени. Методом эндоваскулярного вмешательства нам удалось восстановить магистральный кровоток, что дало нам и пациентке шанс сохранить эту конечность", — рассказал заведующий учебной частью кафедры хирургических болезней и клинической ангиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Расул Гаджимурадов.У пациентки — синдром диабетической стопы, осложнение болезни, которое встречается у 15 процентов диабетиков. Поражаются крупные сосуды, затем капилляры, нервные окончания и даже кости."Они ежедневно должны осматривать свои стопы, выявлять натоптыши, потертости, развитие, открытие язвочек, и немедленно бежать к врачу. Только таким образом они смогут избежать такого грозного осложнения, как развитие гангрены, которая заканчивается, как правило, ампутацией", — говорит главный врач ГКБ имени В.В. Вересаева Татьяна Крыль.О таком риске Татьяна Дмитриевна знала, 20 лет наблюдалась в поликлинике, но небольшой порез на пальце мгновенно воспалился."Я проснулась — у меня палец весь побурел, стопа тоже начала краснеть. И я вызвала скорую и упросила, чтобы меня привезли именно в эту клинику сосудистую, в гнойную хирургию. Потому, что я много слышала хороших отзывов об этом отделении", — рассказывает Татьяна Телюк.Еще в прошлом году такие операции проводили обычным хирургическим способом. Дополнительные разрезы у диабетиков часто сами вызывали некроз. Но новые технологии помогают больным избежать инвалидности. Кровоток восстанавливают с помощью стентов, а перевязки теперь выглядят так: рану обрабатывают методом ультразвуковой кавитации. Очищают, обезболивают и убивают микробы под местным наркозом."Ультразвуковые волны низкой чистоты отбивают нежизнеспособные ткани от жизнеспособных. И максимально доставляют антисептик в ткани", — рассказывает хирург.Восстановление идет хорошо, и теперь Татьяну Дмитриевну ждет еще одна операция — пластическая, после которой она сможет, как и раньше, гулять по любимому скверу.