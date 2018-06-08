Агрессивно настроенный мужчина с ножом в руках на время парализовал движение по красной ветке питерской подземки - полицейские остановили поезд на станции Владимирская, чтобы дебошир не навредил никому из пассажиров. Очевидцы сняли на видео злоумышленника.

Агрессивно настроенный мужчина с ножом в руках на время парализовал движение по красной ветке питерской подземки — полицейские остановили поезд на станции "Владимирская", чтобы дебошир не навредил никому из пассажиров. Очевидцы сняли на видео злоумышленника.Инцидент произошел около 15:50 в пятницу, 8 июня. Неадекватного мужчину с большим ножом на платформе заметили пассажиры, они же вызвали полицейских. Стражи порядка долго не могли приблизиться и обезоружить дебошира, поскольку тот грозился пустить в ход нож, а затем свести счеты с жизнью.Мужчину зажали в углу на платформе, но в этот момент прибыл поезд. Полицейский знаками показал машинисту, чтобы тот остановился и не выпускал пассажиров до тех пор, пока они не будут в безопасности. Спустя примерно 10 минут правоохранителям удалось скрутить агрессора и заковать его в наручники. Никто не пострадал.