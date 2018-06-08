Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит со страниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбой урезонить поп-короля.

Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит состраниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбойурезонить поп-короля.В последнее время создается в впечатление, что ФилиппБедросович испытывает на прочность терпение порядочных людей. Сначала онвыпустил провокационный клип на не песню "Цвет настроения синий", в которомбыла использована нецензурная лексика, потом, в присутствии иностранныхжурналистов, обматерил шумевших в соседней комнате людей.А на днях певецпринял участие в сомнительном шоу, где в шуточной форме вылил ведро помоев наколлег по цеху.Естественно,каждая проделка Киркорова провоцирует бурную реакцию общественности.Не остался в стороне от обсуждения неподобающего поведениязвезды член экспертного совета при Госдуме по развитию информационногообщества и СМИ Вадим Манукян. Специалист через Dni.Ru обратился к Алле Пугачевой спросьбой приструнить разнузданного Филиппа."Алла Борисовна! – воззвал к звезде Манукян – Обращаюсь к Вам, как к человеку,который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю васспасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все конечно очень любим, но внастоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью.Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор сматом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мойвзгляд, это пора срочно прекращать и кроме вас это сделать реально некому. Оченьбы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа "Цвет настроениясиний". Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонникамиопустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а этозвание нужно нести гордо до конца. По косвенным признакам и вашим реакциям всоцсетях я заметил, что и вам все это тоже начинает порядком надоедать, ведь онвсе равно не чужой вам человек. Повлияйте на него пожалуйста..." – попросил Примадонну Вадим.Кстати, распущенность Киркорова задела за живое не только экспертаГосдумы. Звезда шоу "Голос" Виктория Черенцова, увидев в интернетеиздевательства Киркорова над известными личностями, не смогла сдержать эмоций. "Этоочень очень плохой "юмор"... Стыдно над таким смеяться. Стыдно затех, кто над этим смеется (здесь орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала она в сецсетях.