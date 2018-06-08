Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит со
страниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбой
урезонить поп-короля.
Певец Филипп Киркоров из-за безобразных выходок не сходит со
страниц желтой прессы. Общественники обратились к Алле Пугачевой с просьбой
урезонить поп-короля.
В последнее время создается в впечатление, что Филипп
Бедросович испытывает на прочность терпение порядочных людей. Сначала он
выпустил провокационный клип на не песню "Цвет настроения синий", в котором
была использована нецензурная лексика, потом, в присутствии иностранных
журналистов, обматерил шумевших в соседней комнате людей.
А на днях певец
принял участие в сомнительном шоу, где в шуточной форме вылил ведро помоев на
коллег по цеху.
Естественно,
каждая проделка Киркорова провоцирует бурную реакцию общественности.
Не остался в стороне от обсуждения неподобающего поведения
звезды член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного
общества и СМИ Вадим Манукян. Специалист через Dni.Ru обратился к Алле Пугачевой с
просьбой приструнить разнузданного Филиппа.
"Алла Борисовна! – воззвал к звезде Манукян – Обращаюсь к Вам, как к человеку,
который имеет моральный авторитет и влияние на Филиппа Киркорова. Умоляю вас
спасти Киркорова, пока еще не поздно. Мы его все конечно очень любим, но в
настоящее время он явно катится по наклонной, причем с невероятной скоростью.
Трансгендеры в клипах, Бузова 24 часа в сутки в его соцсетях, туалетный юмор с
матом в сомнительных передачах и клипах. Мне кажется, что мы его теряем. На мой
взгляд, это пора срочно прекращать и кроме вас это сделать реально некому. Очень
бы не хотелось, чтобы он завершил свои дни как герой Лепса из клипа "Цвет настроения
синий". Он реально к старости хочет стать забытым даже собственными поклонниками
опустившимся человеком? Это ужасно. Он ведь народный артист России, а это
звание нужно нести гордо до конца. По косвенным признакам и вашим реакциям в
соцсетях я заметил, что и вам все это тоже начинает порядком надоедать, ведь он
все равно не чужой вам человек. Повлияйте на него пожалуйста..." – попросил Примадонну Вадим.
Кстати, распущенность Киркорова задела за живое не только эксперта
Госдумы. Звезда шоу "Голос" Виктория Черенцова, увидев в интернете
издевательства Киркорова над известными личностями, не смогла сдержать эмоций. "Это
очень очень плохой "юмор"... Стыдно над таким смеяться. Стыдно за
тех, кто над этим смеется (здесь орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала она в сецсетях.