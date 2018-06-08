В Россию на чемпионат мира — 2018 приедет не менее 60 тыс. болельщиков из Бразилии. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.

В Россию на чемпионат мира — 2018 приедет не менее 60 тыс. бразильских болельщиков. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.Не менее 60 тыс. бразильцев уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем 1,5 тыс. бразильцев, которые каждый год посещают Россию, — цитирует министра Globo Esporte.На групповом этапе турнира сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.