Разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства Российской Федерации напрямую в Главное управление по вопросам миграции.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства Российской Федерации, по указанию Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел «Вопросы гражданства Российской Федерации». Переход к нему осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.Также разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства Российской Федерации напрямую в Главное управление по вопросам миграции МВД России. Баннер «Хочу стать гражданином Российской Федерации» доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.