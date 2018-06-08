В Киеве Оболонский районный суд продолжает рассматривать дело о так называемой госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. На допросе свидетель защиты - его экс-охранник рассказал, что в 2014-м радикалы планировали или застрелить, или заживо сжечь Януковича во время визита в Харьков.

В Киеве Оболонский районный суд 8 июня продолжает рассматривать дело о так называемой "госизмене" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Телеканал "112 Украина", который ведет трансляцию заседания, сообщает, что сегодня идет допрос свидетелей защиты экс-президента.Свои показания дали бывшие охранники Януковича. В частности, его бывший охранник Владимир Павленко заявил, что его кортеж был обстрелян 21 февраля 2014 года по пути к резиденции "Межигорье".Павленко также рассказал, что тогда же, в 2014-м, во время планировавшегося визита Януковича в Харьков местные радикалы хотели его или застрелить, или заживо сжечь, забросав коктейлями Молотова.После того, как охране экс-президента Украины стало известно об этих планах, поездку отменили.Кроме того, он сообщил, что в феврале 2014 года представители оппозиции (на тот момент) планировали осуществить теракт против участников акции протеста на Майдане в Киеве, использовав бензовоз.Виктора Януковича после госпереворота на Украине нынешние киевские власти обвиняют его в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", "Пособничество в ведении агрессивной войны" Уголовного кодекса Украины.Рассмотрение дела экс-президента идет с лета 2017 года, напоминает РИА Новости. Прокуратура намерена потребовать для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент Украины категорически отрицает свою вину.В марте 2018 года Янукович дал пресс-конференцию, на которой заявил, что пришедшие к власти на Украине в 2014 году сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и "отделаться от проблемной территории".Экс-президент Украины также считает, что закон о реинтеграции Донбасса это "закон продолжения войны", поскольку у Киева "нет желания идти мирным путем".