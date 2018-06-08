В Харьковской области Украины найдено месторождение газа, заявляет пресс-служба компании Укргаздобыча.

В Харьковской области Украины открыто месторождение газа, сообщает пресс-служба компании Укргаздобыча.На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, более двух миллиардов кубометров, — говорится в заявлении.Укргаздобыча более года вела геологоразведочные работы по поиску углеводородов на этой территории.В декабре 2016 года украинские геологи разведали запасы месторождения газа на северо-западном шельфе Черного моря у Одесской области.Залежи нефти и газа около острова Змеиный в Черном море были обнаружены еще в 1980-х годах. Эти ресурсы стали одной из причин судебной тяжбы между Украиной и Румынией о новом разделении шельфа в 2004 году. В 2009-м Международный суд в Гааге не признал претензии Киева, в результате чего Украина получила лишь участок вокруг острова, а значительная часть месторождений отошла Румынии.В 2017 году Украина увеличила добычу газа на два процента, до 450 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.