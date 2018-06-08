В Крыму проходит 12 международный фестиваль «Великое русское слово». Центральным событием стал Международный Ливадийский форум. Пленарное заседание 6 июня, в день рождения Пушкина, открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В этом году форум был посвящён теме «Русский мир и мировое гуманитарное пространство». В его работе принял участие председатель областного ЗакСобрания Владимир Киселёв. Подробности далее.

В Крыму проходит 12 международный фестиваль Великое русское слово. Центральным событием стал Международный Ливадийский форум. Пленарное заседание 6 июня, в день рождения Пушкина, открыла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В этом году форум был посвящён теме Русский мир и мировое гуманитарное пространство. В его работе принял участие председатель областного ЗакСобрания Владимир Киселёв. Подробности далее.Главная задача Ливадийского форума - сохранение и продвижение русской культуры и русского языка за рубежом. Валентина Матвиенко отметила, что для многих стран запрет русского языка стал чуть ли не главной задачей государственной политики. Буквально на днях в Молдавии принято решение лишить русский язык статуса языка межнационального общения. Участники Ливадийского форума обратились в ООН с требованием дать оценку действиям молдавских властей, которые, по сути, ограничивают права и свободы 30 процентов русскоговорящего населения. Ливадийский форум, по мнению спикера Совета Федерации, может стать хорошим механизмом борьбы с такого рода негативными проявлениями.Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: "Да, в ряде стран идёт наступление на русский язык, идёт с ним борьба. Они видят в русском языке какую-то угрозу для себя и предпринимаются абсолютно незаконные шаги по запрещению русских школ, принимаются даже решения Конституционного суда, лишающие, скажем в Молдавии, русский язык статуса языка межнационального общения в многонациональном государстве. Это уже какая-то дикость, это нонсенс. Они действуют против интересов граждан своих стран, они закладывают опасные вещи под фундаменты своей государственности. И, конечно, мы не будем с этим мириться, мы будем во всех возможных международных форматах, использовать все возможные инструменты международных резолюций, конечно же, бороться с этими явлениями".Участники форума ставят своей задачей продвижение гуманитарной миссии по сохранению русской культуры за рубежом. Практика направления учителей, преподающих предметы именно на русском, хорошо зарекомендовала себя в Таджикистане, от правительства страны поступил дополнительный запрос специалистов. Эти наработки можно применять и в других странах.Зарубежные гости рассказали о своих проектах по сохранению русского языка. Представитель Колумбии говорил об истории музея Толстого, который был создан в 1944 году и всё это время существует на общественные средства. Координатор общественных организаций Латвии ещё раз поднял тему закрытия русских школ за рубежом. Представители Грузии и Иордании выступили за дальнейшее развитие дружеских отношений между странами.Есть большие возможности и на региональном уровне принять участие в решении проблемы сохранения и продвижения русского языка. От главы Госсовета Крыма прозвучало предложение создать постоянно действующую дирекцию фестиваля, которая будет между основными событиями находить различные исторические и культурологические поводы для работы и встреч на крымской земле. Особенно это касается привлечения молодежи. На форуме, кстати, презентовали один из проектов Артека - Послы русского языка. В этот раз на форуме присутствовали представители 9 регионов России, в будущем, надеются организаторы, их количество будет увеличиваться год от года.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Сегодня многое предлагалось по развитию русского языка, литературы. Интересное предложение по созданию всемирного движения русофилов – приверженцев русского языка. Мы уверены, что остановить развитие русского языка невозможно, потому что творчество наших великих поэтов, писателей, изобретателей, ученых – творчество нашего великого народа - бессмертно".Участники обменивались опытом, обсуждали интересные предложения, дискутировали по спорным вопросам. Говоря о проблеме Русского мира, нужно понимать, что она касается не только жителей России, но и всех русскоговорящих в других странах. По мнению участников, чем больше будет носителей русского язык за рубежом, тем больше будет возможностей по развитию нашей культуры, сохранению исторической справедливости и мира на планете.